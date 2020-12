Jaunuzņēmums 'Design Scan' piesaistījis 800 000 eiro mēbeļu iegādes platformas attīstībai

Latvijas jaunuzņēmums "Design Scan" ir piesaistījis investīcijas 800 000 eiro apmērā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Uzņēmums plāno padarīt ērtāku mēbeļu iegādi tiešsaistē, kā arī automatizēt mēbeļu pirkšanas un pārdošanas procesus ar neironu tīklu palīdzību.

"Mūsdienās šķiet, ka viss jau ir digitalizēts, taču mēbeļu nozare pasaulē nesteidzas integrēt jaunākās tehnoloģijas. Dažviet tiešsaistē ir iespējams aplūkot skaistas mēbeļu un interjera priekšmetu fotogrāfijas, taču mēdz būt grūti atrast to pārdevēju un reāli arī kāroto preci nopirkt. Tāpat fotogrāfijā priekšmets var izskatīties ļoti labi, taču pircējam nav iespēja pārliecināties par tā kvalitāti pirms pirkuma izdarīšanas," norāda uzņēmuma pārstāvji.

"Design Scan" platformā atrodamas dažādu zīmolu mēbeles un interjera priekšmeti, kas ir arī reāli pieejami tirdzniecības vietās. Ikviens interesents, izmantojot "Design Scan" platformu var sazināties ar pārdevēju un uzdot jautājumus.

"Mēs gribam padarīt dzīvi vieglāku gan tiem, kuri pārdod, gan tiem, kuri vēlas nopirkt mēbeles. Pircējiem "Design Scan" ir mēbeļu iegādes platforma, kurā iespējams izvēlēties sev interesējošas preces un iegādāties tās. Mēs arī nodrošinām piegādi mājās. Saviem biznesa klientiem - mākslas galerijām, antīko mēbeļu tirdzniecības vietām un mēbeļu veikaliem - mēs palīdzam digitalizēt esošo piedāvājumu, kā arī atrisināt ar loģistiku un samaksu tiešsaistē saistītos jautājumus. Turklāt "Design Scan" palīdz arī ar klientu piesaisti - platformā šīs preces sasniedz pircējus, kurus interesē tieši mēbeļu un interjera priekšmetu iegāde," skaidro platformas līdzdibinātājs Andrejs Kalijevs.

Kalijevs interjera dizaina, arhitektūras un telpu atjaunošanas darbu nozarē strādā jau vairāk kā 20 gadus. Iepriekš viņš vadīja uzņēmumu grupu, kas realizēja dažādus ar telpu remontu un iekārtošanu saistītus projektus dažādās pasaules valstīs. Tāpat uzņēmums Baltijas valstu tirgū bija ekskluzīvs pārstāvis vairākiem Eiropas un ASV luksus klases mēbeļu un interjera zīmoliem. Ideja par "Design Scan" Kalijevam radās, kad viņš pats saskārās ar milzīgo laika patēriņu, ko dizaineri velta atbilstošu mēbeļu izvēlei, turklāt, kad izvēle izdarīta, īsti priecīgs nav ne dizaineris, ne viņa klients.

Šobrīd lietotājiem jau ir pieejama "Design Scan" pirmā versija. Otrā versija ir izstrādes procesā un tā būs daudz sarežģītāka, jo iekļaus arī neironu tīklu radītās iespējas.

"Paredzams, ka jau drīzumā "Design Scan" spēs pastāvīgi sadalīt kategorijās produktus, kas tiks pievienoti no jauna, un automātiski radīt tiem aprakstus. Dizaineri varēs "Design Scan" platformā augšupielādēt 3D attēlus, kas atspoguļo telpu izskatu. Platforma atpazīs objektus un piedāvās izvēlēties līdzīgus no pieejamo mēbeļu un interjera priekšmetu klāsta, kas turklāt uzreiz ir arī nopērkami. Un paredzams, ka neironu tīkli padarīs dzīvi vieglāku arī patērētājiem, kuri varēs augšupielādēt mēbeles vai interjera priekšmeta bildi, un "Design Scan" atradīs līdzīgāko no šobrīd pieejamā klāsta," stāsta Kalijevs.

800 000 eiro uzņēmumā "Design Scan" ir investējis Latvijas goda konsuls Baltkrievijā un uzņēmējs Aleksejs Savčuks. "Mani interesē informācijas tehnoloģiju projekti. Iepriekš esmu daudz investējis ražošanā, taču vienmēr esmu gribējis būt daļa no mērogojama biznesa. Es tiešām ticu šī projekta dzīvotspējai. Turklāt nav nekādu ierobežojumu, lai tas veiksmīgi strādātu visā pasaulē. Mēbeļu tirdzniecības bizness ir otrais lielākais mazumtirdzniecības bizness pasaulē, uzreiz aiz alkohola tirdzniecības."

Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Rīgā, "Design Scan" ir arī komanda Baltkrievijā. Kopumā pie platformas izveides, uzturēšanas un uzlabošanas strādā 20 cilvēki.