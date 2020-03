Jautājums vairs nav par ekonomikas recesiju Latvijā, bet gan par tās dziļumu

Jau pirms "Covid-19" uzbrukuma Latvijas ekonomikas izaugsme nesolījās būt strauja, tomēr šobrīd jau ir skaidrs, ka Latvijas IKP šogad samazināsies. Jautājums ir tikai par to, cik liels būs ekonomikas kritums. Turklāt svarīgākais faktors ir laiks, kas būs nepieciešams vīrusa ierobežošanai, jo prioritāte ir apturēt vīrusu. Vienlaikus ir būtiski šajā ārkārtējā situācijā saglabāt darba vietas.

Šobrīd vīruss strauji izplatās mūsu tirdzniecības partnervalstīs, un tikuši ieviesti ievērojami, visaptveroši ierobežošanas pasākumi gan pasaulē, gan Latvijā. Tādēļ ir skaidrs, teic "Swedbank" galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreija, ka vīruss šos izaugsmes rādītājus novājinās vēl vairāk, un recesija gan pasaulē, gan Latvijā vismaz īstermiņā ir ticams scenārijs. Ietekme vidējā termiņā būs atkarīga no tā, cik tālu vīruss izplatīsies, cik ilgs laiks paies līdz tiks atrasta vakcīna un situācija normalizēsies, kā arī cik veiksmīgi būs ekonomiku balstošie pasākumi.

"Ir skaidrs, ka Latvijas IKP šogad samazināsies. Otrajā ceturksnī būs krass ekonomiskās aktivitātes kritums, trešajā ceturksnī jau varētu būt pieaugums ceturkšņa griezumā, bet joprojām mīnuss gada griezumā. Domājams, ka nākamgad sagaidāms ļoti straujš IKP pieaugums, lielāks nekā kritums 2020. gadā, bet tas vēl pilnībā nekompensēs epidēmijas efektu. Tas nozīmē, ka pievienotā vērtība vēl būs nedaudz mazāka, nekā tā būtu bijusi bez šīs globālās problēmas," skaidro bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.

Šobrīd var veikt aplēses par potenciālo ietekmi, bet primārais faktors ir laiks, kas būs nepieciešams vīrusa ierobežošanai. Ir iezīmējies nozaru loks, kuras būs tieši skartas, kuras mazāk, bet jo ilgāka būs dīkstāve, jo mazāk jaudas būs atgūties. Nav precīzi nosakāms, cik veiksmīgi uzņēmumi saglabās, pārorientēs darbību, kādi lēmumi pieņemti, teic "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.

Viskritiskāk situāciju vērtē tūrisma, pasākumu rīkotāju, transporta un aviopārvadājumu nozares pārstāvji. Tāpat šobrīd uzņēmēji ir saskārušies ar sarežģījumiem transporta, loģistikas un atsevišķu ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāžu jomā. Piemēram, nacionālā aviosabiedrība "airBaltic" uz laiku atlikusi plānus par jaunu lidmašīnu iegādi, turklāt uzņēmums plāno kopumā uz laiku samazināt darbinieku skaitu par 400 vai pat vairāk. Vairāku nozaru pārstāvji norāda arī uz sarežģījumiem sadarbībā ar finanšu institūcijām (bankām, līzinga devējiem) saistībā ar kredītu nomaksu.

"Pilnīgi skaidrs, ka "Covid-19" šoks spēcīgi ietekmēs tūrisma, transporta, ēdināšanas, mākslas un izklaides nozares, kā arī ne pirmās nepieciešamības preču mazumtirdzniecību. Šīs nozares veido apmēram piektdaļu no kopējās pievienotās vērtības. Taču arī daudzas citas nozares cietīs no vispārējās nenoteiktības palielināšanās, pieprasījuma sarukuma, kā arī no iespējamām darbinieku piespiedu prombūtnēm, tiem ievērojot karantīnu, vai pieskatot mājās palikušos bērnus. Cilvēku nedrošība un bailes no vīrusa nozīmēs arī to, ka augstā piesardzība varētu saglabāties arī pēc tam, kad oficiālie aizliegumi un ierobežojumi jau būs atcelti. Tas nozīmē, ka zemāka pieprasījuma periods pēc iepriekš minēto un arī citu sektoru uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem var ieilgt," teic Zorgenfreija.