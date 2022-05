Jelgavā atvērta trešā ātrās pieejamības klīnika Latvijā; plānota tālāka paplašināšanās

Jelgavā, Rīgas ielā, atvērta "1 min. klīnika", kur var saņemt tūlītēju ambulatoro aprūpi. Klīnika strādā septiņas dienas nedēļā, arī svētku dienās, no pulksten 7.00 līdz 23.00, un pacienti nepieciešamo pakalpojumu var saņemt jau tajā pašā dienā.

"1 min. klīnika" tīkls savu darbu Latvijā uzsāka 2021. gada pavasarī, šobrīd pacientiem ir pieejamas trīs klīnikas - Ādažos, Jūrmalā un Jelgavā. Pacienti uz klīnikām nereti ierodas arī no attālākiem reģioniem, piemēram, salaspilieši dodas uz Ādažu klīniku, bet rīdzinieki - uz Jūrmalas filiāli. "Tas diemžēl apstiprina to, ka mūsu valstī pastāv pieejamības problēma medicīnai. Redzam, ka šī iespēja - saņemt tūlītēju ambulatoro aprūpi - ir ļoti nepieciešama ne vien Pierīgā, bet citos Latvijas reģionos. Tagad šie pakalpojumi būs pieejami arī jelgavniekiem," stāsta klīnikas valdes priekšsēdētāja Ramona Mežale. Izvēloties atrašanās vietas klīnikām, svarīgākais bijis, lai pacientiem tās ir ērti sasniedzamas pa ceļam uz darbu vai uz mājām, kā arī vienmēr ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. Līdz ar to degvielas uzpildes staciju un lielveikalu teritorijas esot īpaši veiksmīgs koncepts, ko pierādot arī ārzemju prakse.

Ātrās pieejamības klīniku mērķis ir integrēties pacienta ikdienā - pakalpojumus iespējams saņemt tieši pacientam ērtākajā laikā, arī ārpus ierastajām mediķu darba stundām. "1 min. klīnikā" var saņemt diagnostiku un konsultācijas akūtu, dzīvību neapdraudošu saslimšanu gadījumos. Klīnikā veic vakcināciju, var nodot laboratorijas analīzes un saņemt cita veida procedūras, piemēram, infūziju kursu, arī vēlās vakara stundās un brīvdienās. Vizīti var pieteikt klīnikas mājaslapā internetā.

Šobrīd arvien biežāk klīnikā pēc palīdzības vēršas pacienti ērču piesūkšanās gadījumā, kā arī sīko traumu aprūpes veikšanai. Klīnikas izveidotāja skaidro, ka tas visbiežāk ir iepriekšējās pieredzes vadīts lēmums, ja uzņemšanas nodaļā iepriekš bija jāpavada vairākas stundas vai pat nakts. Tās ir situācijas, kad stāvoklis nav dzīvībai bīstams, bet ir nepieicešama mediķu palīdzība, lai brūci pārsietu vai sašūtu.

Bieži vien pacienti, kuri nāk uz vizītēm "1 min. klīnikā", neesot spējuši sazvanīt savu ģimenes ārstu, ārsts devies garākā atvaļinājumā vai atrodas pārāk tālu no faktiskās dzīvesvietas, stāsta Mežale. "Gadās, ka tuvākā iespējamā ģimenes ārsta vizīte pieejama tikai pēc pāris dienām un pacienti nav gatavi gaidīt, īpaši, ja runa ir par nepieciešamību ārstu apmeklēt bērnam," viņa paskaidro.

Mežale uzsver, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie tīkla paplašināšanas Latvijā: "Esam atvēruši trešo tīkla klīniku, norit darbs arī pie "1 min. klīnikas" izveides Ogrē, kur tā atradīsies "Rimi" stāvlaukumā. Tāpat esam izvēlējušies lokāciju piektajai "1 min. klīnikai", kas atradīsies tirdzniecības centra teritorijā Rīgā."

Paralēli darbam pie Latvijas tīkla paplašināšanas, ir sākts darbs pie Lietuvas tīkla projekta izveides. Mežale vēl neatklāj, kurā kaimiņvalsts pilsētā tiks atvērta pirmā "1 min. klīnika", bet cer, ka rudens otrajā pusē uz to varēs aicināt pirmos pacientus.

"Mēs turpinām strādāt, lai veiktu uzlabojumus arī esošajās klīnikās. Mēs redzam, kas ir pieprasītākie pakalpojumi un kā pacientiem vēl pietrūkst. Mūsu speciālisti ir sākuši doties pie pacientiem uz mājām, kur veic tādas manipulācijas kā pārsiešanu, infūziju terapiju, konsultēšanu. Viens no mērķiem būtu iekļaut mūsu tīklā arī ģimenes ārstus, pie tā tad strādāsim turpmāk," par klīniku tīklu attīstību stāsta Mežale.

Pirmā "1 min. klīnika" savu darbību sāka 2021. gada martā. Līdz šim "1 min. klīniku" tīkla attīstībā investēts jau viens miljons eiro.