Jenzis: Cilvēku plūsmu restorānos ietekmē katrs paziņojums par Covid-19 uzliesmojumu

Cilvēku plūsmu restorānos ietekmē katrs paziņojums par Covid-19 vīrusa uzliesmojumu vai kādu jaunu perēkli, jo cilvēki ir atbildīgi un izvērtē nepieciešamību apmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietas, intervijā aģentūrai LETA sacīja Rīgas tūrisma attīstības biroja (RTAB) valdes priekšsēdētājs un Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.

Viņš norādīja, ka Covid-19 pandēmijas laikā arī ēdinātāji ir atbildīgi. Jau martā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu izstrādātas vadlīnijas viesu apkalpošanai un higiēnas pasākumiem. Jenizs uzsvēra, ka katra ēdinātāja mērķis ir strādāt ilgtermiņā un saglabāt klientu plūsmu.

"Nākot no viesmīlības biznesa, kas saistīts ar cieņu pret cilvēkiem un cilvēku mīlestību, mans personīgais viedoklis ir, ka, ja kaut vienam cilvēkam restorānā, veikalā, aptiekā ir bail no vīrusa un viņš uzskata, ka maskas viņu pasargās, es ar vislielāko prieku uzvilkšu masku. Es domāju, mēs par daudz sociālajos tīklos diskutējam par to, vai vilkt vai nevilkt maskas, tā vietā, lai diskutētu par ekonomikas, katras nozares glābšanu valsts budžeta, aizņemto līdzekļu, kā arī Eiropas Savienības (ES) piešķirto līdzekļu izlietojumu ekonomikas un katras nozares glābšanai," sacīja Jenzis.

Kā norādīja RTAB vadītājs, Covid-19 ir mainījis cilvēku plūsmu restorānos. Cilvēkiem ir bail un cilvēku plūsma samazinās, cilvēku plūsma mainās arī sezonalitātes dēļ, jo ēdināšanas un viesu izmitināšanas jomā rudens un ziema ir nesezona, turklāt patlaban nav tūristu, ir sācies Covid-19 "otrais vilnis", skaidroja Jenzis.

"Mūsu -"Live Rīga" - partneri pozitīvi novērtēja rudens restorānu nedēļas, kuras jau otro reizi mēs organizējām divas, ne vienu nedēļu, un daži restorāni pat pagarināja savus piedāvājumus uz trešo nedēļu. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka maltīte restorānā ir droša un inficēšanās gadījumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos nav konstatēti. Darbinieki ļoti nopietni attiecas pret visām drošības vadlīnijām un dezinfekcijas pasākumiem," pauda RTAB valdes priekšsēdētājs.

LETA jau ziņoja, ka oktobrī norisinājās rudens Rīgas restorānu nedēļa, kas šogad norisinājās divas nedēļas, lai atbalstītu galvaspilsētas viesmīlības nozari.