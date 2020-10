Jenzis: Rosinājums ēdināšanas vietās noteikt ne vairāk kā četrus cilvēkus pie viena galdiņa nav saprotams

Veselības ministrijas (VM) rosinājums, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četri cilvēki, kas nav no vienas mājsaimniecības, nav saprotams, atzina Restorānu biedrības prezidents, Rīgas tūrisma attīstības biroja (RTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.

Vienlaikus Jenzis atzina, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi apņemas prasību ievērot. "Visi godīgie ēdinātāji ir likuma paklausīgi, sacīja RTAB valdes priekšsēdētājs, atgādinot, ka šāda norma nav jauna, tā bija spēkā arī pavasarī.

Jenzis atzīmēja, ka tagad aktuāli būs veidot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un policiju, lai diskutētu par sodu piemērošanu Covid-19 ierobežojumu pārkāpumu reizēs. Viņš skaidroja, ka būtiski ir iet uz sadarbību, lai pārkāpumu gadījumā sākotnēji tiktu piemērots vismazākais sods, bet gadījumos, kad uzņēmums ir ļaunprātīgi vai atkāroti pārkāpis noteiktos ierobežojumus, piemērotu bargāku sodu.

Viņš atzīmēja, ka sabiedriskās ēdināšanas vietas ievēro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu rekomendētās vadlīnijas Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, proti, tiek ievērota prasītā distance starp galdiņiem, tiek ievērotas visas dezinfekcijas prasības, kā arī ēdinātāji seko līdzi darbinieku veselībai.

Pēc Jenža teiktā, rosinājums, ka ēdināšanas iestādēs pie viena galdiņa varēs būt ne vairāk kā četri cilvēki, kas nav no vienas mājsaimniecības, nav saprotams, jo, pēc SPKC epidemiologu sacītā, patlaban sabiedriskās ēdināšanas vietās nav konstatēta vīrusa izplatība. "Ja kompānijā ir seši cilvēki - ne no vienas mājsaimniecības, bet ir tuvi draugi, paziņas - nav loģiski viņus šķirt vai neļaut apmeklēt restorānu," viņš sacīja.

Tāpat Jenzis atzīmēja, ka atbilstoši iepriekš panāktajai vienošanās starp veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP) un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, tostarp nakts izklaides vietām, katram ierobežojumam pretī ir nepieciešams valsts atbalsts. "Ja pretī mums ir kompensācijas mehānisms, tad viss ir skaidrs un mēs saņemamies, lai turpinātu vīrusa ierobežošanu. Ir atbalsts - mēs apņemamies izpildīt ierobežojumā noteiktās prasības," sacīja Jenzis.

Savukārt jautāts, ko var darīt, lai cīnītos ar tiem uzņēmumiem, kas neievēro noteiktos Covid-19 ierobežojumus, Jenzis sacīja, ka noteikti ir jādomā par sodiem vai kontroles mehānismiem šādiem uzņēmumiem. Viņš atzina, ka šādi uzņēmumi grauj kopējo sabiedriskās ēdināšanas, tostarp nakts izklaides, uzņēmumu tēlu. "Godīgie uzņēmumi rūpējās par sabiedrības veselību un ievēro SPKC rekomendācijas," sacīja Jenzis.

Viņš arī piebilda, šobrīd notiekošā Restorānu nedēļa turpināsies, ēdinātājiem ievērojot visas SPKC noteiktās vadlīnijas.

Jau ziņots, ka no 17.augusta bija mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt astoņiem apmeklētājiem līdzšinējo četru vietā un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojuma pie galdiņiem ārtelpās. Ēdināšanas uzņēmumiem bija atļauts strādāt līdz plkst.2. Tāpat samazināta uz vienu cilvēku ēdināšanas vietās, tirdzniecības centros un kultūras norises vietās nosakāmā nepieciešamā platība - no četriem kvadrātmetriem līdz trīs kvadrātmetriem. Savukārt prasība ēdinātājiem nodrošināt divu metru distanci starp galdiņiem ir saglabāta.

Otrdien valdība lēma atbalstīt VM rosinājumu turpmāk noteikt stingrākus pulcēšanās ierobežojumus, tostarp privātos pasākumos un restorānos, jo Covid-19 izplatība ir saistīta ar to, ka sabiedrībā neievēro noteiktos piesardzības pasākumus, distancēšanos, roku higiēnu, pulcēšanās ierobežojumus un citas prasības. Īpaši tas notiek neorganizētos pasākumus, kur nav atbildīgā, kas rūpētos par piesardzības pasākumu plānošanu un ieviešanu.

Tā kā augsta riska vide Covid-19 izplatībai ir arī izklaides vietas, kurās tiek lietots alkohols un notiek nekontrolēta cilvēku pulcēšanās, kā arī apzinoties to, ka lielākā daļa šo uzņēmumu ir reģistrējušies kā ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, valdība atbalstīja VM ierosinājumu ierobežot minēto pakalpojumu sniegšanas laiku un cilvēku skaitu, kas šajās vietās uzturas. Ar grozījumiem noteikumos noteikts, ka ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti līdz plkst.24, izņemot ēdienu līdzņemšanai, kā arī plānots noteikt, ka pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četri cilvēki, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Jaunās izmaiņas stāsies spēkā sestdien, 17.oktobrī.