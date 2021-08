Jūlijā jauno uzņēmumu skaits audzis; reģistrētas divas SIA ar pamatkapitālu virs miljona eiro

Jūlijā reģistrēti 724 jauni uzņēmumi, par 59 uzņēmumiem vairāk nekā jūnijā, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, tas gan ir par 62 uzņēmumiem mazāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lursoft" aprēķinājis, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls veido 14,46 miljonus eiro. Vēl lielāks tas šogad bijis vien martā, kad sasniedza nepilnus 15 miljonus eiro. No jauno uzņēmumu kopējā skaita 90,9% veido sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA). Pētījuma dati atklāj, ka vairāk nekā puse (63%) no visām jūlijā reģistrētajām SIA ir mazkapitāla, kas nozīmē, ka to pamatkapitāls nesasniedza 2800 eiro. Pagājušajā mēnesī reģistrēti arī 32 individuālie komersanti, 11 zemnieku saimniecības, 10 ārvalstu komersantu filiāles, kā arī vēl 13 uzņēmumi ar citām tiesiskajām formām.

Jānorāda, ka vairākums (88,3%) no visām jūlijā reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir 100% vietējā kapitāla, savukārt starp ārvalstniekiem, kuri ieguldījuši savus līdzekļus jaunu uzņēmumu dibināšanā Latvijā, pirmajās rindās izvirzījušās tuvējās kaimiņvalstis – Krievija (ieguldījumi 26 jaunreģistrētajās SIA), Igaunija (9 SIA) un Lietuva (7 SIA).

Pagājušā mēnesī reģistrēto jauno uzņēmumu vidū ir divas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls pārsniedz 1 miljonu eiro. Līderis ar 7 miljoniem eiro pamatkapitālu ir igauņu kompānijai "Tomra Collection Holding OU" piederošais SIA "Tomra Collection Latvia", kas reģistrēts 7.jūlijā. Jaunreģistrētā uzņēmuma viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Ēro Nogene (Eero Nogene), kurš ir arī mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Kenlou INV" patiesais labuma guvējs. "Lursoft Multi" atskaites dati rāda, ka uzņēmums kopš tā dibināšanas 2006. gadā nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Otrs jūlijā reģistrētais uzņēmums, kura pamatkapitāls pārsniedz miljonu eiro, ir SIA "Eastnina Prop 6", kura reģistrēto un apmaksāto pamatkapitālu veido 3,5 miljoni eiro. "Lursoft" dati rāda, ka jaunreģistrētā uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir SIA "Eastnine Latvia", kas, savukārt, pieder igauņu "Eastnina Baltics OU". Jānorāda, ka gan SIA "Eastnina Prop 6", gan arī SIA "Tomra Collection Latvia" juridiskā adrese atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 21, Rīgā.

"Lursoft" dati rāda, ka Imantā jaunu uzņēmumu aizvadītajā mēnesī reģistrējis Pāvilostas uzņēmums SIA "Nord Star Fisher", jaunreģistrētā SIA "Akmeņu 13" pamatkapitālā ieguldot 682 tūkstošus eiro. Jaunā uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Larisa un Vadims Cepļajevi. 2013. gadā reģistrētais SIA "Nord Star Fisher" nodarbojas ar jūras zvejniecību. Pērn tā apgrozījums bija 822,4 tūkst. eiro, bet peļņa – 1,55 milj. eiro. Peļņa radusies no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas un likvidācijas. "Lursoft" izziņas informācija rāda, ka SIA "Akmeņu 13" juridiskajā adresē Imantas 1.līnijā 23 reģistrēts arī kravu pārvadājumu nozarē strādājošais SIA "7 Ways Logistics", kura īpašnieks ir Kirils Cepļajevs.

Pēc reģistrētā pamatkapitāla ceturtais lielākais uzņēmums jūlijā bijis Aināram Dozbergam pastarpināti piederošais SIA "M123". Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 600 tūkstoši eiro.

Jūlijā reģistrēto lielāko jauno uzņēmumu TOP 5 sarakstu noslēdz SIA "DG Īpašumi" ar 360 tūkst. eiro pamatkapitālu. "Lursoft" dati rāda, ka jaunā uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Dzintars Gredzens. Uzņēmējs kā patiesais labuma guvējs vēl bez SIA "DG Īpašumi" reģistrēts arī nekustamo īpašumu jomā strādājošajā SIA "Alkonams" un SIA "Atpūtas komplekss "Meleki"".

Jānorāda, ka jūlijā reģistrētas trīs akciju sabiedrības, taču starp TOP 10 ar 202,50 tūkstošu eiro lielo pamatkapitālu spējusi ierindoties tikai viena – AS "Kayamba". Lai gan jaunreģistrētā uzņēmuma akcionāru vidū ir gan persona no ASV, gan Šveices, kā AS "Kayamba" patiesās labuma guvējas reģistrētas Inga Engele un Irina Kudrajšova. Ja Kudrjašovai AS "Kayamba" vienīgais piederošais uzņēmums, tad Engelei pieder daļas vēl divās kapitālsabiedrībās – SIA "Rah Barber" un SIA "Prof Rostuls".

Pēc pamatkapitāla TOP 10 lielākie 2021.gada jūlijā reģistrētie jaunie uzņēmumi:

1. SIA "Tomra Collection Latvia": 7 milj. EUR pamatkapitāls;

2. SIA "Eastnina Prop 6": 3,5 milj. EUR pamatkapitāls;

3. SIA "Akmeņu 13": 0,68 milj. EUR pamatkapitāls;

4. SIA "M123": 0,60 milj. EUR pamatkapitāls;

5. SIA "DG Īpašumi": 0,36 milj. EUR pamatkapitāls;

6. SIA "Jaunā Rāmava": 0,35 milj. EUR pamatkapitāls;

7. AS "KAYAMBA": 0,20 milj. EUR pamatkapitāls;

8. SIA "M72B": 0,12 milj. EUR pamatkapitāls;

9. SIA "ZAB Eversheds Sutherland Bitāns": 0,10 milj. EUR pamatkapitāls;

10. SIA "S & P LOGISTICS": 0,10 milj. EUR pamatkapitāls.

"Lursoft" apkopotie dati par uzņēmumu likvidēšanu liecina, ka jūlijā atkal palielinājies likvidēto uzņēmumu skaits. Pēc tam, kad martā tika likvidēti 1813 uzņēmumi, turpmākajos mēnešos bija vērojams likvidēto skaita kritums, maijā tam samazinoties līdz 849 likvidētiem uzņēmumiem, savukārt pēdējos divos mēnešos reģistrēts neliels likvidēto skaita pieaugums. "Lursoft" pētījums atklāj, ka jūnijā likvidēti 942 uzņēmumi, bet pagājušajā mēnesī to skaits sasniedzis 1009 uzņēmumus.