Jūnijā Latvijā vidējā elektroenerģijas cena sasniegusi rekordu

2022. gada jūnijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 218,29 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir vēsturiski augstākā mēneša vidējā cena kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas. Tādējādi jūnijā vērojams sadārdzinājums par 32,9% attiecībā pret maiju, bet salīdzinājumā ar 2021. gada jūniju cena ir par 186% augstāka, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jūnijā Latvijā saražotas 402 525 MWh elektroenerģijas, kas ir par 21% mazāk nekā maijā un par 31% mazāk nekā pirms gada, savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā bija 538 011 MWh, kas ir par 6% mazāk nekā aprīlī un par 3% mazāk nekā pirms gada. Tādējādi jūnijā Latvijā saražoti 52% no valstī patērētās elektroenerģijas, kas ir kritums attiecībā pret maiju, kad saražoti 70,5% no nepieciešamā, trūkstošais apjoms – 259 218 MWh – importētas no kaimiņvalstīm.

Vislielākais saražotās elektroenerģijas apjoma kritums vērojams Daugavas HES – jūnijā saražotas 208 081 MWh elektroenerģijas, kas ir par 33% mazāk nekā maijā un par 15% vairāk nekā pirms gada.

Lielās koģenerācijas stacijas jūnijā gandrīz netika darbinātas – to kopējā ikstundas slodze svārstījās no 5 līdz 21 MW, kopā saražotas 9036 MWh elektroenerģijas, kas ir par 64% mazāk nekā aprīlī un 11,4 reizes mazāk nekā pirms gada, samazinājums saistāms ar vēl joprojām augstajām gāzes un CO2 izmešu kvotu cenām. Vēja staciju saražotā apjomā jūnijā attiecībā pret maiju vērojams kritums par 30%, bet attiecībā par 2021. gada jūniju – pieaugums par 65%.

Kopš 2022. gada 22. maija saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā noteikto sankciju dēļ vairs nav iespējams elektroenerģijas imports no Krievijas, tādējādi par 21% ir pieaudzis imports no Eiropas Savienības valstīm, sasniedzot 1 064 511 MWh – Polija uz Baltiju eksportējusi 97 655 MWh jeb par 27% vairāk nekā maijā, savukārt imports no Zviedrijas un Somijas pieaudzis par 21%, sasniedzot attiecīgi 419 491 un 547 365 MWh elektroenerģijas.

Jūnijā Latvijā sasniegtas vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cena kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas – 218,29 EUR/MWh, Lietuvā cena bija vēl augstāka – 223,16 EUR/MWh, savukārt Igaunijā pieaugums nebija tik liels un cena sasniedza 173,83 EUR/MWh. Lielā Latvijas un Igaunijas cenu atšķirība skaidrojama ar starpsavienojuma Valmiera - Tartu nepieejamību tā pārbūves dēļ, kā rezultātā mazāku elektroenerģijas apjomu bija iespēja importēt no Igaunijas uz Latviju.