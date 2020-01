Juris Radzevičs pametis pēdējo amatu uzņēmumā

Pirmdien, 13. janvārī, izmaiņas reģistrētas AS "Rīgas siltums" padomē. "Lursoft" Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka no amata atcelts līdzšinējais padomes loceklis Juris Radzevičs.

Pēc izmaiņām AS "Rīgas siltums" padome turpina darbu četru amatpersonu sastāvā – padomes priekšsēdētāja amatu ieņem Vjačeslavs Stepaņenko, viņa vietnieks ir Kaspars Lore, savukārt padomes locekļu amatus ieņem Dzintars Kauliņš un Jānis Ločmelis.

Līdz ar veiktajām izmaiņām Juris Radzevičs vairs neieņem amatu nevienā uzņēmumā. Iepriekš "Gods kalpot Rīgai" valdes loceklis Juris Radzevičs ieņēmis amatus arī AS "Latvenergo", VAS "Latvijas Pasts" un RSK apdrošināšanas AS padomēs. AS "Rīgas siltums" padomē Juris Radzevičs ieņēma amatu jau kopš 2010. gada.