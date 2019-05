'K Senukai' izsludina 200 vakanču jaunajam veikalam

Darbam jauna koncepta "K Senukai" veikalā, ko rudenī plānots atvērt Rīgā, šobrīd tiek meklēti 200 cilvēki, portālam "Delfi" pastāstīja uzņēmuma mārketinga vadītāja Aīda Šmits.

Uzņēmuma jaunā koncepta veikalam nepieciešami darbinieki astoņpadsmit amata kategorijās: 110 darbinieki pārdošanā un klientu apkalpošanā, 35 – darbam noliktavā, 40 – pakalpojumu un kasu nodaļā, kā arī izsludinātas 15 vakances vadošajās pozīcijās.

Tā kā pircēji "K Senukai" ierodas ne vien pēc precēm, bet arī ieteikumiem savas mājvietas labiekārtošanā vai būvniecībā, uzņēmums meklē gan mazumtirdzniecībā jau pieredzējušus speciālistus, gan cilvēkus, kuri dārzkopības, interjera vai celtniecības jomas uzskata par savu aicinājumu un vēlas apgūt darbu, norādīja Šmits. Saskaņā ar viņas pausto jaunais veikals būs lielākais "K Senukai" veikals Latvijā.

"Darbinieki ir mūsu prioritāte, un ik gadu veicam nozīmīgas investīcijas viņu apmācībā, organizējam kopīgas aktivitātes un esam ieviesuši motivācijas sistēmu, kas dod iespēju darbiniekiem nopelnīt līdz pat 35% lielu algas pielikumu un ceļot, arī apmeklēt dažādus pasākumus," informēja "Kesko Senukai Latvia" ģenerāldirektora vietnieks Marius Šukausks, "uzņēmuma straujā attīstība un darbības izvēršanas plāni tuvākajos gados radīs vēl simtiem jaunu darba vietu ne tikai Rīgā, bet arī reģionos.''

Saskaņā ar viņa pausto "Kesko Senukai Latvia" mērķis Latvijā tuvāko gadu laikā ir kļūt par līderi tā sauktajā ''do it yourself'' (dari pats – angļu val.) veikalu segmentā.

Kā norāda Šmits, vakancēm atvērti gan pilnas, gan nepilnas slodzes darba piedāvājumi. "K Senukai" veikalos patlaban strādā 560 cilvēku, bet kopumā uzņēmumā – 610 cilvēku. Līdz ar jaunā koncepta veikala atvēršanu darbinieku skaitu plānots palielināt par 30%.

AS "Kesko Senukai Latvia" ir būvmateriālu un mājas labiekārtošanas preču tirgotājs. Uzņēmums vada un attīsta "K Senukai" veikalus Latvijā, kas specializējas būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku, mājas labiekārtošanas preču un iekārtu tirdzniecībā. Pašlaik Latvijā ir desmit "K Senukai" veikalu, kas atrodas: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Cēsīs, Tukumā, Rēzeknē, Madonā un Daugavpilī.