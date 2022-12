Kā Latvija attīsta inovācijas un tehnoloģijas. LIAA atbalsts un Eiropas finansējuma iespējas

Pieteikšanās Eiropas fondu finansējumam ir pārbaudījums visai uzņēmuma komandai: "Pieņemot lielāku izaicinājumu, kas sākotnēji šķiet nesasniedzams, jūs varat tikai augt un pārbaudīt savus spēkus, saliedēt komandu. Un, pat ja projektu konkursā neuzvarat, saņemsiet kvalitatīvu ekspertu slēdzienu un ieteikumus, kas pieteikumā jāuzlabo. Bieži vien pieteikumu drīkst iesniegt vēlreiz, to var iesniegt arī citos konkursos. Protams, visiem gribas uzvarēt uzreiz, bet, pat ja tas neizdosies, jūs būsiet ieguvēji. Domāt globāli atmaksājas!"

Veiksmīgie uzņēmumi, kas iedvesmo



Pirmie pārstāvniecības klienti bija no pētniecības nozares: "Latvijā lielākā daļa finansējuma pētniecībai nāk no Eiropas, esam atkarīgi no veiksmes konkursos. Ar valsts atbalstu nepietiek, tādēļ mērķtiecīgi strādājam ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis" piedāvājumu." Šī programma darbojas kopš 2021. gada vasaras, un Egita priecājas, cik labi Latvijai veicies: "Gada laikā Latvija ir apguvusi jau 31 miljonu eiro, redzam, ka pētniecības nozare ir aktivizējusies. Biznesa sektora pārstāvji ir ieguvuši vairāk nekā četrus miljonus eiro, projektos finansējumu ieguvuši 25 uzņēmumi. Gribu izcelt uzņēmumu "Tilde", kas iepriekšējā "Apvārsnis Eiropa" periodā piedalījās 15 projektos un tagad ieguvis 400 tūkstošus eiro. Programmatūru izstrādes uzņēmums "SPH Engineering" ieguvis 350 tūkstošus eiro, bet LMT – 200 tūkstošus. Vēl viens labs piemērs ir "Virši-A", kas vides uzlabošanas programmā ieguva miljonu eiro, lai Latvijā izveidotu 20 elektrouzlādes stacijas. Vienmēr izceļu 3D fotonikas un optisko risinājumu ražotāju "Light Space Technologies", kas piedalījās EIC akseleratora pilota konkursā un ieguva 2,3 miljonus eiro. Man prieks, ka 18 Latvijas uzņēmumi 2022. gadā pieteicās šim grantam, diemžēl nespēja pārvarēt trešo kārtu. Ticu, ka nākotnē tas izdosies, jo granta apjoms ir ārkārtīgi vilinošs – 2,5 miljoni eiro."

Egita ir saskaitījusi, ka pusotra gada laikā sniegtas padziļinātas konsultācijas vairāk nekā 75 uzņēmumiem: "Tas nozīmē, ka esam izrunājuši konkrēto vajadzību, pieskatām aktīvos konkursos un regulāri sazināmies. Katra vajadzības atšķiras – daži vēlas tikai spodrināt savu tēlu starptautiskajā vidē, tādēļ iesaku konferences, kurās būtu vērts piedalīties, vai piedāvāju uzņēmumam pārstāvēt Latviju kādā no vebināriem. Citiem palīdzu atrast piemērotāko projektu konkursu, ja nepieciešams, iesaku ekspertu, ar kuru sadarboties, lai uzrakstītu pieteikumu."

Latvijai viss vēl ir priekšā



"Ir jomas, kurās esam sasnieguši izcilības līmeni, gribu izcelt kvantu tehnoloģijas un kvantu skaitļošanas nozari, Andri Ambaini un Vjačeslavu Kaščejevu. Mūsu pētnieku idejas, ja tā var izteikties, daudziem Eiropā izsit korķus. Tomēr citās jomās vēl iepaliekam, un kopējā inovāciju vērtēšanas tabulā diemžēl esam trešie no beigām. Šajā reitingā tiek vērtēti dažādi kritēriji, piemēram, doktorantu skaits valstī, cik uzņēmumu izmanto digitalizāciju un izstrādājuši zaļos mērķus. Latvijas valdība spriež, kā mēs šajā tabulā varētu pakāpties uz augstāku pozīciju, jo esam valsts, kur ir cilvēkresursi, bet trūkst finansējuma. Mums ļoti patīk skatīties, kā veicas kaimiņvalstīm, un šajā kartē redzams, ka Latvija novērtēta kā "topošie inovatori" ("emerging innovators"), bet Lietuva un Igaunija ir nākamajā posmā – "vidēja līmeņa inovatori" ("average innovators").

Aplūko, kā Latvija un citas valstis izskatās inovāciju vērtēšanas tabulā.

Egita iesaka izmantot visas Eiropas piedāvātās iespējas, viena no tām ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network jeb EEN). Tas ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju, atbildot uz specifiskiem jautājumiem Eiropas Savienības uzņēmējiem par Eiropas Savienības lietām. Viņa uzsver, ka tas ir brīnišķīgs instruments: "Kad uzņēmums interesējas par iestāšanos konsorcijā, vērts iesniegt savu projekta ideju arī EEN, jo tīkls apvieno daudzas organizācijas visā pasaulē. Ir gadījies, ka, piemēram, Spānijā kāds meklē tieši tādu partneri kā jūs, vienīgi nav iedomājies, ka varētu to atrast Latvijā. Ar EEN palīdzību varat kļūt par daļu no kāda lielāka projekta, tāpat EEN palīdz rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar ES likumdošanu un regulējumu. Var teikt, ka tas ir kā viedais "Google" rīks. Tā kā EEN ir ES finansēts pakalpojums, tas ir bez maksas, atliek to tikai izmēģināt!"