Cilvēki Latvijā kūtri runā par naudu. Par to īsti nerunā mājās, par to nerunā draugu starpā, par to nerunā skolā vai augstskolā. Līdz ar to nav liels pārsteigums, ka liela daļa cilvēku dzīves laikā neiemācās, kā nauda strādā, saka uzņēmējs un personīgo finanšu treneris Valters Vestmanis.

Līdzīgi, kā ar visu pasaulē, arī nauda strādā pēc konkrētiem likumiem. Naudu ir jāmāk nopelnīt, naudu ir jāmāk noturēt un naudu ir jāmāk pavairot – un konkrēti šādā secībā. "Tās ir trīs prasmes, kuras ir nepieciešams apzināti trenēt un kuras ir nepieciešams trenēt konkrētā secībā," stāsta Vestmanis.

Vairums cilvēku dzīves laikā pievērš uzmanību tikai vienam no trim naudas likumiem. Piemēram, tipiska kļūda ir pārāk daudz fokusēties tikai uz naudas pelnīšanu, kā rezultātā nauda nāk, bet neturas un vairāk arī nepaliek. Šajā gadījumā sanāk dzīvot no algas līdz algai, neskatoties uz to, ka ienākumi var būt samērā lieli.

Otra tipiska kļūda ir fokusēties tikai uz krāšanu. Šajā gadījumā var sanākt dzīvot uz stingriem un ierobežojošiem budžetiem, bet tāpat iekrāt salīdzinoši maz, ja ienākumi nav lieli. "Nevajag dzīvot ilūzijā, ka šāda mikrokrāšana kaut kā būtiski uzlabos tavas dzīves kvalitāti," saka Vestmanis, piebilstot gan, ka, skatoties uz vidējiem ienākumiem Latvijā, gana lielai sabiedrības daļai ir ļoti zemi ienākumi un šie iedzīvotāji nemaz nevar neko daudz iekrāt.

Trešā kļūda ir dzīties pakaļ karstiem un riskantiem ieguldījumiem, cerībā uz ātru peļņu. "Ir jāizmet no galvas ideja, ka var ātri un vienkārši kļūt bagāts. Ir visādas "get rich quick" [kļūsti bagāts ātri - red.] shēmas, kas sola, ja iemācīsies kādus principus, tu pelnīsi 5000 eiro nedēļā. Taču ja būtu paredzams veids, kā tiešām ātri un vienkārši kļūt bagātam, tad visi to darītu," saka Vestmanis. Lielākoties vēlme ātri tikt pie lielas naudas, līdzīgi kā loterija, var beigties ar zaudējumiem.

"Ja vēlamies patiešām celt dzīvi citā līmenī un ievērojami vairot savu labklājību, jāapgūst visi trīs naudas formulas aspekti konkrētā secībā," saka Vestmanis.

Viņš arī norāda, ka ieguldīšana nav veids, kā no nulles kļūt bagātam. Lai arī ieguldījumiem ir liels spēks un tie ir svarīgi, lai celtu labklājību ilgtermiņā, ir jāmāk gūt stabili ienākumi darbā un nopelnīto - noturēt. "Ir daudz labākas izredzes sasniegt finansiālu stabilitāti, ja tev ir labas prasmes, tu māki naudu nopelnīt un izmanto ieguldīšanu, lai to aizsargātu pret inflāciju un pavairotu laika gaitā," saka Vestmanis.

