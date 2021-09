Mēdz teikt – ikviena krīze ir arī iespēja. Taču brīdī, kad tā pienāk, kad notiek kaut kas ārkārtējs, reti kurš par to priecājas. Labāka stratēģija ir sagatavošanās, veiksmīgāk no ķibelēm izdodas izkļūt tiem, kas apzinās, ka krīzes ir neizbēgamas, saka Jānis Vanags, kurš nesen pievienojies veselības uzņēmumu grupai AS "Repharm".

Viņa kā jaunā valdes locekļa galvenās darbības jomas būs dalība uzņēmuma stratēģijas izstrādē, uzņēmuma reputācijas, klientu attiecību un komunikācijas stiprināšana, efektīva risku pārvaldība, vadības un saistīto pušu (stakeholders) attiecību vadība. Savukārt iepriekš viņš strādājis "Maxima Latvia", kā arī konsultējis dažādus uzņēmumus un organizācijas, tostarp par risku pārvaldību.

Covid-19 laiks viņam devis gandarījumu par padarīto, tas bijis labs laiks tieši krīžu vadības pārbaudei. "Divos gados bijām ieviesuši ārkārtas situāciju organizāciju (ASO), apmācījuši cilvēkus, vadītājus, pats sekmīgi to nodevu no savām citās rokās. Rezultāti bija izmērāmi un acīmredzami. Ticu, ka šis virziens attīstīsies vēl veiksmīgāk," par pieredzi "Maxima" saka Jānis Vanags. Un pat mazākas organizācijas un biznesus, iesācējus uzņēmējdarbībā viņš mudina neatstāt šīs lietas novārtā.

