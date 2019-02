Kaitīgas Āfrikas rozes no biznesa izspiež vietējās, ziņo raidījums

Augsto energoresursu izmaksu dēļ, nespējot konkurēt ar importētām rozēm no Āfrikas valstīm, pērn griezto rožu biznesu nolēmusi ievērojami samazināt Latvijā lielāka rožu audzētava "Bumbieru rozes", kas atrodas Tukuma novada Sēmes pagastā, pirmdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

Savukārt Āfrikas rožu bizness piedzīvo uzplaukumu. Raidījuma veiktajās analīzēs gan secināts, ka gandrīz visās rozēs, kas nākušas no Āfrikas, ir tādu pesticīdu atliekvielas, ko Eiropas Savienības valstīs lietot aizliegts un ar kuriem saskarsmē derētu būt uzmanīgiem, it sevišķi puķu tirgotājiem.

"Jā, diemžēl rožu audzēšanai mēs īpaši vairs perspektīvu neredzam, jo gadu gaitā tiešām ir strauji augušas ražošanas izmaksas, un cenu paaugstināšanas iespēju mēs pilnībā izslēdzam. (..) Importēto rožu cenas faktiski nepieaug un cenu paaugstināšanai galu galā ir kaut kāda robeža," raidījumam atklājusi saimniecības "Bumbieru rozes" vadītāja Eva Bumbiere.

No aptuveni diviem hektāriem platības, kas bija atvēlētas rozēm, šobrīd palikusi tikai aptuveni sestā daļa, lielākajā platībā plānots tagad audzēt gurķus un zemenes. Tam esot pateicīgs samazinātais PVN dārzeņiem. "Baltijā arī kolēģi ir pārgājuši uz dārzeņu audzēšanu jau daudzus gadus atpakaļ un mēs bijām tādi vienīgie palikuši," stāsta Bumbiere.

Kopumā griezto rožu audzēšana iet mazumā ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā, tajā skaitā arī puķu karalistē Nīderlandē. Vietā nāk tādas valstis kā Kenija, Etiopija, Ekvadora, kur, pirmkārt, rožu audzēšanai ir pateicīgāks klimats, otrkārt, tur brīvākas rokas audzētājiem ir attiecībā uz pesticīdu izmantošanu, ziņo raidījums.

Rožu fermas Āfrikā lielākoties pieder pašiem eiropiešiem, savukārt Nīderlande puķu biznesā arvien biežāk ir vairs tikai starpnieks.

"Aizliegtais paņēmiens" ziņo, ka veicis pesticīdu analīzes septiņiem rožu paraugiem – trīs iegādāti Rietumeiropas valstīs, četri – Latvijā. Visvairāk – 18 dažādu pesticīdu atliekvielas fiksētas Vācijā, veikalā "Kaufland" pirktajām rozēm, bet, piemēram, 15 dažādas vielas – bijušas arī Latvijā – "Rimi" pirktās rozēs no Kenijas.

Galvenokārt tie bijuši fungicīdi, kas domāti pret rožu dažādām sēnēm, kā arī insekticīdi, kas domāti kaitēkļu apkarošanai.

Raidījums atzīmē, ka 10 vielas no šīm vielām Eiropas Savienībā lietot ir aizliegts. Piemēram, insekticīdiem piederošs pesticīds acefāts fiksēts gan Amsterdamas tirgū pirktajās rozēs, gan arī Vācijā un Latvijā "Rimi" pirktajos ziedos. Tad vēl fungicīdiem piederošs preparāts fenamidons konstatēts gan ziedos no Vācijas, gan rozēs no Latvijas "Saktas" puķu tirdziņa.

Tiesa, lai arī lietot Latvijā un citviet Eiropas Savienībā augkopībā šīs vielas nedrīkst, ievest ziedus, kuros tās parādās, drīkst un tas nav nelikumīgi.

"Bior" laboratorijas pārstāvis Ingus Pērkons, komentējot analīžu rezultātu, raidījumam norāda, ka tiešā veidā šīs vielas Latvijas pircējiem kaitīgas nav, jo rozes jau neviens neēd, bet tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties ļaut mājdzīvniekiem dzert puķu ūdeni, nevajadzētu noziedējušu rožu kātus mest komposta kaudzēs, un vēl cilvēkiem, piemēram, floristiem un pārdevējiem, kas ir tiešā un regulārā saskarsmē ar puķēm, lietot cimdus un regulāri mazgāt rokas, lai neizraisītu dažādas alerģijas.