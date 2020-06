Kalnciema ielas 'Lidl' nolemts izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem

Rīgas pilsētas būvvaldes padomē šonedēļ nolemts izsniegt būvatļauju ar vairākiem nosacījumiem "Lidl" veikala projektam Kalnciema ielā 38, pavēstīja būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns.

Nosacījumi paredz, ka jaunbūves risinājumam jāiekļaujas apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālās saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības.

Tāpat nosacījumi paredz, ka zemesgabala atļauto stāvu skaitu un tehniskos rādītājus nosaka atbilstoši iedibinātajam stāvu skaitam un apbūves tehniskajiem rādītājiem.

Nosacījumos paredzēts, ka jaunbūves apjomu veido konkrētās teritorijas apbūves mērogā, ievērojot tai raksturīgos apbūves raksturlielumus - koka vai mūra apbūves augstumu, ēku apjomu proporcijas, jumtu formas, fasāžu ritmu un dominējošos apdares materiālus. Nav atļauta tādu jaunbūvju būvniecība, kas telpiski vai kompozicionāli vai materiālu pielietojuma ziņā konkurē ar vēsturiski pastāvējušo apbūvi.

Būvvaldes nosacījumi arī nosaka, ka jaunbūves risinājumam jāatbilst veiktajai kvartāla analīzei, jumta fasāde jāveido harmoniska, iederīga pilsētvidē.

Projekta realizētājam būs arī jāveido apstādījumi, tostarp liepu stādījumi pret Kalnciema un Melnsila ielu.

Tāpat nosacījumi paredz, ka veikala projektā ir jāsamazina transportlīdzekļu novietnes.

SIA "Lidl Latvija" plānotā veikala teritorijā Kalnciema ielā 38, Rīgā, gatavo jaunu projekta risinājumu, kas paredz mazāku autostāvvietu un palielinātu apstādījumu platību apkārt esošajā teritorijā.

"Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis iepriekš norādīja, ka sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu tiek izstrādāti ērtāki auto satiksmes plūsmas risinājumi Kapseļu un Kalnciema ielās. "Ieklausoties speciālistu un Āgenskalna apkaimes iedzīvotāju atsauksmēs, maksimāli palielināta veikalam pieguļošās teritorijas apzaļumotā platība un samazināta plānotā veikala autostāvvieta. Konsultējoties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, uzņēmums izskata vietas Āgenskalnā, kur varētu iestādīt lielizmēra koku stādus," viņš skaidroja.

"Lidl Latvija" pārstāvis informēja, ka uzņēmums ir ņēmis vērā gan Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas pilsētas Attīstības departamenta ieteikumus, gan pirmās sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtos sabiedrības viedokļus un veicis vairākas korekcijas plānotā veikala novietnē Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā un tā vizuālajā risinājumā.

Būtiski palielināts stādījumu skaits un apzaļumotā platība ap plānoto veikalu, kas būs lielāka nekā vēsturiski šajā industriālajā teritorijā jebkad bijusi. Tas tika panākts, samazinot autostāvvietu skaitu no 146 līdz 130.

Ņemot vērā Āgenskalna vēsturiskās apbūves raksturu, ēkas pirmā stāva fasādē pret Kalnciema ielu ir paredzētas vairākas nelielas nomas platības, kurās varēs izvietoties darbnīcas vai citi pakalpojumu sniedzēji. Izmainīts arī būves novietojums, vēl vairāk atkāpjoties no Kalnciema ielas, un tādējādi plānotā veikala ēka būs vēl vairāk koku ieskauta, skaidroja Rudzītis.

"Lidl Latvija" Komunikācijas departamenta vadītāja Dana Hasana norādīja, ka uzņēmums ir aktīvā dialogā gan ar pilsētas būvvaldes, gan Satiksmes departamenta speciālistiem, un ieklausās Āgenskalna iedzīvotāju viedokļos, lai pilnveidotu sākotnējo ieceri un atrastu tieši šai vietai labāko risinājumu.

"Vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka plānotā veikala arhitektoniskais risinājums vēl tiek attīstīts, ņemot vērā saņemtās norādes un ieteikumus no pašvaldības. Šobrīd būvvaldē ir iesniegts minimālais būvprojekts un tiek gatavota papildus informācija būvvaldei," skaidroja Hasana.

Atbilstoši zemesgrāmatas datiem zemesgabals Kalnciema ielā 38 joprojām pieder SIA "Burdeks", kas savulaik Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā bija iecerējis veidot mākslas telpu, taču patlaban īpašumam ir noteikts aizliegums to bez "Lidl Latvija" rakstiskas piekrišanas atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsniedzis tehniskos noteikumus objekta būvniecībai. Atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām no Kalnciema ielas objektam būs pieļaujama tikai iebraukšana ar labo pagrieziena manevru. Piebrauktuves un ietves krustošanās zonu paredzēts izcelt virs brauktuves seguma virsmas līmeņa, nodrošinot gājējiem kustību pāri pārbrauktuvei kā prioritāti. Savukārt autostāvvietas veikala teritorijas iekšienē paredzēts veidot maksimāli atvirzītas no Kalnciema ielas, tā, lai iespējami mazāk tiktu kavēta iebraucošo transportlīdzekļu plūsma.

No Melnsila ielas būs pieļaujama tikai viena piebrauktuve, iebraukšanu no Melnsila ielas un izbraukšanu uz Melnsila ielu organizējot tikai ar labajiem pagrieziena manevriem. Tāpat tiks izbūvēta piebrauktuve no Kapseļu ielas, ar nosacījumu, ka tai jābūt maksimāli atvirzītai no Melnsila ielas un Kapseļu ielas krustojuma. Ņemot vērā esošo ielu platumu un satiksmes organizāciju, attīstītājam būs jāveic Kapseļu un Melnsila ielas krustojuma pārbūve, paredzot to aprīkot ar luksoforiem un tos sinhronizēt ar tuvumā esošajiem luksoforiem. Tāpat paredzēts izveidot kreisā pagrieziena nogriešanās joslu uz Melnsila ielu.

Tāpat vēstīts, ka azartspēļu uzņēmuma SIA "Alfor" viens no līdzīpašniekiem un mākslas kolekcionārs Jānis Zuzāns pirms dažiem gadiem iegādājās īpašumu Kalnciema ielā 36/38, kas pazīstama kā kādreizējās velosipēdu fabrikas "Omega" teritorija. Gandrīz 0,8 hektāru gruntsgabalā bija iecerēts izbūvēt ēkas jaunam mākslas centram, lai uz šo vietu pārceltu mākslas salonu, kas atrodas Mūkusalas ielā. 2015.gada sākumā tika rīkots slēgts konkurss, kurā piedalījās trīs arhitektu biroji.

Tāpat 2015. gadā Zuzāna dzīvesbiedrei Dinai Zuzānei piederošā uzņēmuma "Burdeks" toreizējais valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Miķelsons pauda, ka vēl līdz galam nav skaidrs, kas jaunbūvējamā ēkā varētu notikt, taču tas nebūšot lielveikals. "Jaunajā apbūvē varētu notikt gan ar mākslu, gan pakalpojumiem saistītas aktivitātes. Tas nebūs lielveikals. Pašlaik ir skaidrs, ka tā būs publiska apbūve. Tā būs arī mūsdienīga, lai būtu saskaņā ar to, kas tur bijis, un to, kas atrodas pāri ielai," 2015. gadā skaidroja Miķelsons.

2015. gada maijā arhitektūras portālā "A4D" arī parādījās informācija, ka šajā vietā taps mākslas centrs, kura projektu izstrādās arhitektu birojs "SZK un partneri". Projekta autori bija biroja "SZK un partneri" arhitekti Andis Sīlis, Svens Delle, Reinis Sokolovs un Reinis Jansons.

"Lidl" ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs ar vairāk nekā 10 500 veikaliem. Baltijas valstīs pašlaik "Lidl" veikali ir tikai Lietuvā, bet Latvijā uzņēmums plāno veikalus atvērt šogad, tādējādi vairākās pilsētās notiek aktīva veikalu būvniecība.