Kalni gatavojas uzņemt ziemas prieku baudītājus

Vairākas slēpošanas trases, ņemot vērā vēso laiku, sākušas ražot sniegu, lai nedēļas nogalē varētu uzņemt šīs sezonas pirmos ziemas prieku baudītājus, liecina portāla "Delfi" veiktā aptauja.

Slēpošanas trašu pārstāvji norāda, ka klientu plūsma tiks organizēta atbilstoši visiem drošības pasākumiem un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumiem; garderobēs tiks limitēts cilvēku skaits.

"Ozolkalns" sniega ražošanu uzsāka pirmdienas naktī, stāsta SIA "Ozolkalna serviss" valdes locekle Līga Rokpelne, piebilstot, ka šobrīd sagatavošanā ir viena – Zaļā trase, kuras garums sasniedz 500 metrus.

"Tā kā mūsu kalna nobraucieni ir garāki nekā kaimiņu kalniem, mums ir nepieciešams ilgāks sagatavošanas laiks, tāpēc vēl nevaram pilnīgi droši apgalvot, ka līdz siltā gaisa ienākšanai paspēsim kalnu atvērt, taču šobrīd darām visu, lai tomēr jau piektdienas pēcpusdienā pagaidām vienu - Zaļo trasi - varētu atvērt apmeklētājiem. Labākā scenārija gadījumā darbosies minētais nobrauciens un krēslu pacēlājs, kur braucēju plūsma tiks organizēta pa vienam. Būs atvērta inventāra noma, bez ģērbtuvēm. Nedēļas nogalē kalna galā varēs iegādāties karstu zupu un siltos dzērienus," viņa uzsver.

Arī Žagarkalna pārstāvji informē, ka pirmdien sākuši ražot sniegu un cer nedēļas nogalē atvērt pirmo trasi, ievērojot spēkā esošos drošības pasākumus.

Arī sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils" savā "Facebook" lapā informē, ka laika apstākļi atkal ir labvēlīgi sniega ražošanai un sniega lielgabali darbojas. "Prognozes ļauj cerēt uz ilgstošāku salu un nedēļas otrajā pusē kāda trasīte būs gatava," teikts paziņojumā.

Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs Gunārs Ikaunieks vadītājs uzsver: "Plānots, ka piektdien būs pieejamas pirmās distanču slēpošanas trases. Grūti šobrīd prognozēt to, cik garas tās uz šo nedēļas nogales varēsim sagatavot, bet ceram, ka tas varētu būt viens kilometrs. Ja piektdien uzsnigs sniegs un aukstums turēsies, kā tas Madonas pusē šobrīd tiek prognozēts, tad būs iespēja sagatavot garākas slēpošanas trases arī mežā, ne tikai sagatavot mākslīgā sniega trasi. Trases darbosies un būs apgaismota no plkst.10.00 līdz 20.00. Ņemot vērā valstī notiekošo, ja tas būs nepieciešams, regulēsim cilvēku plūsmu, lai nenotiktu drūzmēšanās, bet cilvēki, ievērojot distancēšanos, varētu izbaudīt ziemas priekus."

Arī Reiņa trases pārstāvji informē, ka šodien uzsākuši sniega ražošanu, bet, to vai būs izdevies saražot gana daudz, lai slēpotu, varēs pateikt tikai piektdien.

"Ja slēpošanai sniega būs par maz - tad gaidīsim ciemos baudīt ziemas priekus ar ragaviņām. Nedēļas nogalē, ievērojot visus drošības pasākumus, darbosies kafejnīca, izsniedzot ēdienu līdzņemšanai, ko cilvēki varēs baudīt pie ugunskura," norāda trases pārstāvji.

Savukārt SIA "Kaķītis" izpilddirektore Beāte Rapa uzsver - lai arī temperatūra šobrīd ir atbilstoša sniega ražošanai, uzņēmuma pārstāvji pieņēmuši lēmumu pagaidām darbību neuzsākt.

"Nav noliedzams, ka jebkurš slēpošanas trases īpašnieks, iestājoties mīnusiem, lauza galvu, vai un ko darīt. It sevišķi pēc tādas ziemas, kāda bija iepriekšējā, kad trases nevarēja atvērt laikapstākļu dēļ," viņa saka, piebilstot, ka šobrīd situācija un kavēklis ir cits - jāņem vērā valstī esošie Covid-19 ierobežojumi - no SPKC vēl nav saņemts oficiāls viedoklis par to, vai slēpošanas trašu darbība ir atļauta.

"Esošie noteikumi gan specifiski neaizliedz slēpošanas trašu darbību, jo slēpošana uzskatāma par sporta veidu, tāpēc neizslēdzam iespēju, ka iestājoties stabilākam aukstuma periodam, arī mēs uzsāksim sezonu. Protams, jārēķinās, ka šogad tā būs citāda, nekā ierasts - ar stingru slēpotāju skaita kontroli, ierobežotu nomas un kafejnīcas darbību. To cilvēkiem ir svarīgi saprast, jo atbildību jāuzņemas kā kalniem, tā arī slēpotājiem pašiem - mēs varam nodrošināt apstākļus noteikumu izpildei, bet apzinīga noteikumu ievērošana ir klientu rokās," viņa norāda.

"Katra slēpošanas trase Latvijā ir unikāla, to pateiks jebkurš slēpotājs. Kaķīškalna specifika ir tā reljefs - tas ir prasīgāks trases sagatavošanas posmā, nekā mūsu kolēģu kalnu segums. Lai saražotu pietiekamu sniega daudzumu un sagatavotu kvalitatīvu trasi, ir nepieciešamas 5-7 dienas stabila aukstuma. Šī brīža laika prognoze, diemžēl, paredz "plusus" drīzumā, tāpēc mēs sarežģītu iekšējo diskusiju laikā, apsverot kalna sagatavošanai nepieciešamās investīcijas, izlēmām gaidīt pastāvīgāku aukstumu pirms uzsākt sniega ražošanu," stāsta Rapa.

Vadoties no spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, sportošana individuāli vai grupās līdz 10 personām brīvā dabā patlaban vēl ir atļauta, teikts Latvijas slēpošanas federācijas, slēpošanas trašu asociācijas un slēpošanas instruktoru asociācijas izplatītajā paziņojumā.

"Ievērojot visus drošības nosacījumus ar kalnu slēpošanu patlaban var nodarboties droši. Tas ir individuāls sporta veids , turklāt brīvā dabā. Beidzot ir iestājies sals un attiecīgi trases ir sākušas ražot sniegu. Diemžēl mēs nevaram nogaidīt, jo pēc pagājušā gada pieredzes, jāizmanto katra sala stunda, lai slēpot vispār šogad būtu iespējams," teikts paziņojumā.

"Mūsu situācija krasi atšķiras no kalnu kūrortu situācijas, kad tūristi ierodas kalnu kūrortā uz ilgāku laiku, dzīvo viesnīcās, ēd restorānos, izklaidējas. Pie mums slēpotājs ierodas ar savu auto uz dažām stundām, izslēpojas un brauc mājās. Visā Skandināvijā šādu mazo kalnu slēpošana trases ir atvērtas un tur var slēpot, protams, ievērojot papildus drošības noteikumus," norāda asociācijas.

Latvijas slēpošanas federācija, Slēpošanas trašu asociācija un slēpošanas instruktoru asociācija kopīgi ir izstrādājusi un iesniegusi vērtējums atbildīgajām institūcijām vadlīnijas, kas būtu jāievēro slēpotājiem un trasēm, lai šosezon mēs varētu atrasties uz kalna pilnīgā drošībā.

"Esam gatavi pieņemt vērtējumu un iespējams, papildus ieteikumus. Vadlīnijas tika izstrādātas, stingri vadoties no patlaban spēkā esošajiem MK noteikumiem, tādēļ ceram, ka tās tiks akceptētas. Grūti iedomāties tādu Covid-19 inficēšanās situācijas saasināšanos, kad atrašanās svaigā gaisā individuāli sportojot varētu tikt ierobežota, tādēļ ievērojot visus noteikumus, ceram uz to labāko. Arī Perevoščikova kungs pēdējā preses konferencē izteicās pozitīvi par slēpošanas iespējām," teikts paziņojumā.

Šogad trases, kā galveno noteikumu ir izvirzījušas slēpotāju skaita ierobežojumu vienā trasē un uz viena pacēlāja konkrētā laika periodā, pirms ierašanās kalnā, slēpotājam būs jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā un jārezervē slēpošanas laiks.

Diena tiks sadalīta divu vai vienas stundas periodos un slēpotāji varēs pieteikties tikai uz šo laiku. Pacēlāja biļeti varēs nopirkt tikai uz konkrētajām stundām.

Nākošais ierobežojums attieksies uz inventāra nomu, un konkrētā laikā nomas telpās varēs atrasties tikai limitēts apmeklētāju skaits.

Rindas pie pacēlājiem tiks regulētas, ierobežojot slēpotāju skaitu trasē, lai stāvēšanas laiks rindā nepārsniegtu 5 minūtes, un rindā būs jāstāv ierobežotā koridorī. Savukārt kalna virsotnē būs jāievēro distance.