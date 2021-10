Kalvītis: ar tik augstām dabasgāzes cenām ekonomika nevarēs funkcionēt

Latvijā nebūtu jāsatraucas par dabasgāzes krājumiem vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, bet gan par to, kā pie tik augstām gāzes cenām spēs izdzīvot Latvijas ekonomika, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja AS "Latvijas gāze" (LG) valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.

"Es neceltu paniku, jo, piemēram, "Latvijas gāze" gāzes piegādes portfeli šai ziemai ir nodrošinājusi un Inčukalna gāzes krātuve ir piepildīta vismaz par 80%, tāpēc tās uzkrājums pat pie aukstākiem laika apstākļiem ziemā varētu sākt izsīkt februāra beigās, marta sākumā," stāstīja Kalvītis.

Tomēr viņš nenoliedza, ka jautājumā par dabasgāzes cenām Latvija ir jau pie drūmākā scenārija, proti, paliek aktuāls jautājums, kā patērētāji varēs samaksāt rēķinus, ja dabasgāzes cena būs 100 eiro par megavatstundu. "Pie šādām gāzes cenām ekonomika nevar funkcionēt, iedzīvotāji nevarēs samaksāt rēķinus, jo pie zemiem gāzes tarifiem mājsaimniecību parādu portfelis pieauga," skaidroja Kalvītis.

Viņš kā industrijas pārstāvis neuzskata, ka tagad būtu labākais laiks iesaldēt maksu par dabasgāzes piegādēm, jo tas būs māzākefektīvs solis. Viņaprāt, Eiropas politiķiem un institūcijām ir jārīkojas daudz atbildīgāk un stigrāk, proti, jāņem piemērs no ASV un jāaptur gāzes eksports uz Āziju. "Pagaidām šādi lēmumi Eiropā neseko, lai gan ir redzams, ka kuģi turpina Āzijai gāzi piegādāt, tādējādi saņemot par to labu samaksu," piebilda Kalvītis.

Jau ziņots, ka Latvijā dabasgāzes kopumā nepietrūkst, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pauda Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.

Viņš norādīja, ka vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Inčukalna pazemes gāzes krātuvē patlaban jau iesūknētas apmēram 17,3 teravatstundas (TWh) dabasgāzes jeb 80% no kopējās pieejamās jaudas, kas ir jebkurai sezonai normāls apmērs. Tomēr vienlaikus krātuvē rezervētais apjoms sasniedz pat 18,9 TWh.

Šaicāns atklāja, ka, pat neskatoties uz to, ka pašlaik Inčukalna krātuvē pieejamais dabasgāzes apjoms ir pietiekams, īpaši aukstas un ilgas ziemas vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā Latvija pilnībā bez dabasgāzes nepaliktu, jo to ir iespējams iegūt pa cauruļvadiem no Somijas vai kā sašķidrināto dabasgāzi (LNG) no Lietuvas.

Kā iepriekš norādīja "Conexus" Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš, šīs sezonas piepildījumu krātuvē ir ietekmējusi gan pašu sistēmas lietotāju aktivitāte veidot krājumu, gan tirgus svārstības.

Šogad Eiropā paaugstinātā globālā dabasgāzes pieprasījuma dēļ ir pieaugušas dabasgāzes cenas, kas atsaucas arī uz Inčukalna krātuvē iesūknēto dabasgāzes apjomu.

Papildus viņš norādīja, ka "Conexus" ir noslēdzis līgumus par 2,35 miljonu megavatstundu (MWh) glabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā", kas paredz glabāt noteiktu apjomu dabasgāzes krātuvē no izņemšanas sezonas sākuma līdz 2022.gada 1.martam.