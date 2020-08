'Karavela' iegādājusies Vācijas zivju konservu ražotāju

Šī gada augustā SIA "Karavela" noslēgusi Vācijas zivju konservu ražotāja "Larsen Danish Seafood" pirkšanas darījumu. Saskaņā ar darījuma nosacījumiem, augustā tika veikti pēdējie maksājumi, kā arī pilnībā ir pārvestas uz Latviju un palaistas visas ražošanas iekārtas. "Karavelas" īpašumā pāriet arī visas vācu ražotāja preču zīmes, no kurām "Larsen" zīmols ir pats vērtīgākais.

"Larsen" pārdošanas apjomi Vācija ir auguši ļoti strauji, uzņēmuma konservu pārdošanas apjoms 2019. gadā bija 2,24 miljoni eiro, bet šī gada pirmo sešu mēnešu apgraizījums sasniedzis 2,08 miljonus eiro.

"Vienmēr ir prieks veiksmīgi noslēgt kādu biznesa projektu, lai var vairāk laika veltīt citu jaunu un traku ideju realizācijai. Tas, kas mani dara īpaši priecīgu, ir fakts, ka šis darījums vēlreiz pierāda, ka Latvijas uzņēmumi var kā līdzīgs ar līdzīgu konkurēt ar Vācijas ražotājiem, kas ir vieni no spēcīgākajiem Eiropas tirgū. Šobrīd jau vairāk domājam par 2021. gadu, jo tas solās būt nezināmu notikumu pilns – "Brexit", Covid-19 turpinājums, ASV dolārs...", tā teic "Karavelas" vadītājs Andris Bite.

Uzņēmuma mārketinga direktors Jānis Endele norāda, ka ir liels gandarījums, ka ir izdevies pārnest produkcijas ražošanu no Vācijas uz Latviju tā, lai patērētāji nejustu atšķirības, iegūstot jaunas plaukta vietas gan ar "Larsen" produktiem, gan palielinot plauktu vietas ar citiem "Karavelas" izstrādātajiem produktiem. Vācijā ir palaisti "Larsen" "Facebook" un "Instagram" konti, un uzņēmumā tagad mācās veidot mārketinga stratēģiju šim lielajam tirgum.

SIA "Karavela" 2020. gada septiņu mēnešu apgrozījumu ir 38,59 miljoni eiro, kas ir par 25% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā laikā periodā, kad tas bija 30,94 miljoni eiro. "Karavela" šobrīd ir viens no lielākajiem un straujāk augošajiem zivju apstrādes uzņēmumiem Eiropā un viens no veiksmīgākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Latvijā. 2019. gadā uzņēmums saražoja vairāk nekā 71,6 miljonus zivju konservu kārbu, sasniedzot 51,69 miljonu eiro lielu apgrozījumu un 5,08 miljonu eiro lielu peļņu. 2019. gadā eksports veidoja 91% no uzņēmuma pārdošanas apjoma, lielākās eksporta valstis ir Zviedrija, Dānija, Lielbritānija, Vācija, kas kopā veido 51% no visa realizācijas apjoma. "Karavela" īpašnieki ir valdes loceklis Andris Bite, mārketinga direktors Jānis Endele un Jānis Bite.