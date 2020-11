'Karavela' investēs uzņēmuma attīstībā 16 miljonus eiro

2019. gads zivju pārstrādes uzņēmumam "Karavela" bijis finansiāli veiksmīgs un izaugsme turpinās arī 2020. gadā – deviņos mēnešos sasniegti visi 2019. gada finanšu rādītāji. Līdz ar to uzņēmuma vadība pieņēmusi lēmumu par 16 miljonu eiro lielām investīcijām uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanai un nākotnes projektu attīstības sekmēšanai laika periodā līdz 2023. gadam.

SIA "Karavela'' 2020. gada deviņos mēnešu apgrozījums bijis 49,5 miljoni eiro, kas ir par 25% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā laikā periodā. "Lai arī nākošajā gadā būs daudz dažādu izaicinājumu, tomēr pēdējo divu gadu uzņēmuma labie finanšu rādītāji rada pārliecību, ka ir laiks sākt ieguldīt gan uzņēmuma infrastruktūras atjaunošanā, gan arī realizēt jaunos projektus, pie kuriem esam strādājuši pēdējos divus gadus. Nākošajā periodā būs ļoti intensīvi jāstrādā, lai spētu īstenot uzstādītos investīciju mērķus savlaicīgi un sasniegtu apgrozījuma pieaugumu līdz 100 miljoniem eiro gadā nākošo piecu gadu laikā. Esam pārliecināti par saviem jaunajiem projektiem, un tagad tikai uz priekšu!" teic uzņēmuma vadītājs Andris Bite.

"Oktobrī mēs noorganizējām savu pirmo starptautisko attālināto izstādi "See All in Riga", kā arī vebināru saviem klientiem, kas bija nozīmīgs notikums, jo šīs izstādes laikā guvām pārliecību, ka jaunie projekti, pie kuriem esam strādājuši pēdējos gadus, ir aktuāli un ļoti interesanti mūsu klientiem visā pasaulē. Šiem jaunajiem projektiem tuvākajā nākotnē vajadzētu būtiski kāpināt uzņēmuma apgrozījumu un peļņu," jauno investīciju plānu vērtē marketinga direktors Jānis Endele.

SIA "Karavela" šobrīd ir viens no lielākajiem un straujāk augošajiem zivju apstrādes uzņēmumiem Eiropā, kā arī viens no veiksmīgākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Latvijā. 2019. gadā uzņēmums saražoja vairāk nekā 71,6 miljonu zivju konservu kārbu, sasniedzot 51,69 miljonu eiro lielu apgrozījumu un 5,08 miljonu eiro lielu peļņu. 2019. gadā eksports veidoja 91% no uzņēmuma pārdošanas apjoma. Nozīmīgākie eksporta partneri ir Zviedrijā, Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā; eksports uz šīm valstīm kopā veido 51% no visa realizācijas apjoma. "Karavela" īpašnieki ir valdes loceklis Andris Bite, mārketinga direktors Jānis Endele un Jānis Bite.