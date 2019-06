'Karavela' pērn dubultojusi peļņu

Zivju pārstrādes uzņēmums SIA "Karavela" 2018. gadā strādājis ar 41,616 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 7,5% jeb 2,891 miljonu eiro vairāk nekā gadu iepriekš, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma peļņa pērn bijusi 1,513 miljoni eiro, kas ir par 819 tūkstošiem eiro jeb 2,2 reizēm lielāki nekā 2017. gadā.

"Karavela" pagājušo gadu vērtā kā labu - uzņēmumam izdevies pārsniegt plānotos apgrozījuma, ražošanas apjoma un peļņas rādītājus. 2018. gadā uzņēmuma labie finanšu rādītāji sasniegti, pateicoties jaunu produktu ar augstāku pievienoto vērtību pārdošanai, sacīts tā gada pārskatā.

Uzņēmums 2018. gadā saražojis kopumā 71 miljonu konservu kārbu un 505 tonnas citas zivju produkcijas.

"Karavela" lielāko daļu produkcijas eksportē - uz Eiropas Savienības valstīm pērn pārdota produkcija 28,548 miljonu eiro apmērā, kas veido 69% no uzņēmum apgrozījuma. Uz citām valstīm eksportēta produkcija 7,109 miljonu eiro apmērā (17% no apgrozījuma), savukārt Latvijā pērn realizēta produkcija 5,959 miljonu eiro apmērā (14% no apgrozījuma). Uzņēmuma eksporta apjomi pērn pieauguši gan uz Eiropas Savienības, gan citām valstīm, savukārt ieņēmumi no Latvijā realizētās produkcijas samazinājās.

Uzņēmums pagājušajā gadā nodarbinājis vidēji 202 darbiniekus.

2019. gadā "Karavela" plāno, ka tās apgrozījums pieaugs līdz 45 miljoniem eiro. Uzņēmums paredz nedaudz lielākus kopējos pārdošanas un ražošanas apjomus, taču pamatā apgrozījuma pieaugums būs saistīts ar cenu pieaugumu konserviem. Attiecīgi uzņēmums plāno, ka tā rentabilitātes rādītāji būs labāki un tas strādās ar peļņu.

SIA "Karavela" reģistrēta 2001. gadā, un tas ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Tas ražo zivju konservus un filejas. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 49 700 eiro un tā īpašnieki ir trīs privātpersonas.

2017. gadā SIA "Karavela" strādāja ar apgrozījumu 38,725 miljonu eiro apmērā, savukārt uzņēmuma tīrā peļņa bija 693 tūkstoši eiro. Tajā gadā uzņēmums nodarbināja vidēji 216 darbiniekus.