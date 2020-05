'Karavela' pērn sasniegusi rekordapgrozījumu

SIA "Karavela" 2019. gadā sasniegusi 51,69 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 24% vairāk nekā 2018. gadā (41,616 miljoni eiro), informē uzņēmums.

Kompānijas peļņa pieaugusi vairāk nekā 3,3 reizes, sasniedzot 5,08 miljonus eiro (2018. gadā 1,517 miljoni eiro). 2019. gada rezultāti pārsnieguši iepriekš plānoto apgrozījumu un peļņu, atzīst uzņēmumā.

"Man kā uzņēmuma vadītājam ir patiess prieks par rezultātiem, kas sasniegti 2019. gadā, kas ir mūsu iepriekšējo periodu darbs pie uzņēmuma darba efektivitātes sakārtošanas, pareizi izvēlētajiem tirgiem un jaunajiem produktiem, kas reāli sāka "strādāt" kompānijas labā pagājušā gadā. Ņemot vērā labos 2019. gada rezultātus un zinot, pie kādiem projektiem šobrīd strādā mūsu uzņēmums, mums ir radušās jaunas ambīcijas", teic uzņēmuma vadītājs Andris Bite.

"Pagājušā gadā mēs veiksmīgi ieviesām ražošanā un pārdošanā daudzus savus oriģinālproduktus, kurus savos veikalos gribēja tirgot gan "Lidl", gan "Aldi", gan citas lielās Eiropas zivju konservu preču zīmes. Tāpat izdevās sava sistēmā integrēt mūsu Vācijas zīmolu "Larsen" un palielināt realizācijas apjomos vecajos tirgos, kur strādājam ar "Kaija" preču zīmi," norāda mārketinga direktors Jānis Endele.

Uzņēmumā tic, ka tas spēs kļūt par inovatīvāko zivju konservu ražotāju pasaulē.

SIA "Karavela" 2020. gada pirmo četru mēnešu apgrozījumu sasniedza 22,02 miljonus eiro, kas ir par 22% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā laika periodā, kad tie bija 17,94 miljoni eiro.

SIA "Karavela" šobrīd ir viens no lielākajiem un straujāk augošajiem zivju apstrādes uzņēmumiem Eiropā un viens no veiksmīgākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Latvijā. 2019. gadā uzņēmums saražoja vairāk nekā 71,6 miljonus zivju konservu kārbu, kuras realizētas 39 eksporta valstīs visā pasaulē. 2019. gadā eksports veidoja 91% no uzņēmuma pārdošanas apjoma, lielākās eksporta valstis ir Zviedrija, Dānija, Lielbritānija, Vācija, kas kopā veido 51% no visa realizācijas apjoma. "Karavela" īpašnieki ir valdes loceklis Andris Bite, mārketinga direktors Jānis Endele un Jānis Bite.