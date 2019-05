Kariņa ģimenes īpašuma pircējam nauda no ofšora, visticamāk, skaitīta caur 'ABLV Bank' un 'Danske Bank'

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) ģimenes nekustamā īpašuma pircēju finansējis Kiprā reģistrēts uzņēmums, kurš, visticamāk, pārskaitījis naudu no sava "ABLV Bank" konta uz pircēja kontu "Danske Bank" Latvijas filiālē, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

2014. gada 21. jūlijā starp Kiprā reģistrēto uzņēmumu "Blackmerc Ltd" un Latvijā reģistrēto SIA "P.J. Assets 1" noslēgts aizdevuma līgums, kas paredz, ka "Blackmerc Ltd" aizdod "P.J. Assets 1" līdz trim miljoniem eiro, lai aizņēmējs varētu iegādāties visas Kariņa sievai piederošā uzņēmuma SIA "S2 Rīga" kapitāla daļas. Šī uzņēmuma pamatkapitālā bija ieguldīts premjera savulaik mantotais un vēlāk sievai atdāvinātais nekustamais īpašums Rīgā, Skolas ielā 2.

Minētajā aizdevuma līgumā iekļautie rekvizīti apliecina, ka Kiprā reģistrētajai "Blackmerc Ltd" bijis konts "ABLV Bank", savukārt uzņēmums "P.J. Assets 1" bijis "Danske Bank" Latvijas filiāles klients. Abu banku vārds pēdējā laikā plaši izskanējis saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanu.

Likvidējamās "ABLV Bank" komunikācijas vadītājs Artūrs Eglītis atteicās sniegt komentārus par to, vai banka bija iesaistīta šajos darījumos. "Mums nav tiesību izpaust faktus par konkrētiem klientiem, pat ne tik daudz, vai tie ir vai nav bijuši mūsu klienti, kā arī cita šāda veida rakstura informāciju," norādīja Eglītis, no plašākiem komentāriem atturoties.

Arī "Danske Bank" filiāles Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Zane Strade atturējās izpaust informāciju par konkrētiem klientiem. Uz jautājumu, vai par bankas iespējamā klienta SIA "P.J. Assets 1" veiktajiem darījumiem un naudas līdzekļu izcelsmi gadījumā nav interesējies Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests), Strade, nekonkretizējot gadījumu, atbildēja, ka "banka veic visas darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas jomā, tajā skaitā sadarbojas ar uzraugošajām iestādēm un sniedz visu nepieciešamo informāciju, kad tāda tiek pieprasīta".

Arī Kontroles dienesta priekšnieces vietniece Marta Jaksona atturējās atklāt, vai Kontroles dienests gadījumā nepārbauda Kariņa ģimenes īpašuma iegādē iesaistīto ārzonas kompāniju naudas līdzekļu izcelsmi "ABLV Bank" un "Danske Bank" Latvijas filiāles kontos. "Atbilstoši likumam dienests tā rīcībā esošo informāciju var izmantot tikai likumā paredzētajiem mērķiem un likumā noteiktajā kārtībā. Tādējādi, Kontroles dienests darījuma apstrādes un analīzes rezultātā informē tikai pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai prokuratūru, kā arī likuma subjektus," atteikumu sniegt informāciju pamatoja Kontroles dienesta pārstāve.

Jau ziņots, ka Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākta resoriskā pārbaude par premjerministra sievas Andas Kariņas veikto nekustamā īpašuma Rīgā, Skolas ielā 2, darījumu. Īpašums, kurā reiz bija kinoteātris "Pionieris", savulaik piederēja Krišjānim Kariņam. Viņš 2013. gadā īpašumu uzdāvināja sievai Andai Kariņai, bet sieva to vēlāk ieguldīja savas SIA "S2 Rīga" pamatkapitālā.

Visas Kariņa sievas uzņēmuma kapitāla daļas iegādājās SIA "P.J. Assets 1", kuru pārstāvēja tā valdes loceklis Jānis Podiņš. Minētais uzņēmums, aizņemoties naudu no Kipras uzņēmumiem, vispirms nopirka SIA "S2 Rīga" 100% kapitāla daļas, attiecīgi kļūstot par Skolas ielas nama un zemes īpašnieku. Zemesgrāmatā publicētā informācija apliecina, ka īpašums patlaban ir ieķīlāts par labu diviem Kipras uzņēmumiem - "Blackmerc Ltd" un "Maalixo Ltd", pamatojoties uz diviem aizdevuma līgumiem ar ķīlas apmēru 3,59 miljoni eiro un 2,75 miljonu eiro.

Premjerministrs Kariņš pārmetumus šajā lietā jau iepriekš noraidīja. Ministru prezidents sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu, kurā norādīja, ka viņam agrāk piederējis nekustamais īpašums Rīgā, Skolas ielā 2, kuru ilgstoši pārvaldījusi viņa sieva. Pēc kāda laika nolemts, ka tas tiks pārrakstīts viņai pilnībā.

"2014. gadā manu sievu uzrunāja pircējs, kurš piedāvāja iegādāties šo īpašumu. Viņi vienojās, ka īpašumu ieguldīs jaunizveidota uzņēmuma pamatkapitālā un pārdos uzņēmuma kapitāldaļas. Mana sieva pārdeva savas kapitāldaļas, nomaksājot visus nodokļus. Darījums ilga vairākus mēnešus. Vēlos uzsvērt, ka mana sieva darījumā neizmantoja ārzonu uzņēmumus," uzsvēra Kariņš.