Kariņš: Latvijas kapitālsabiedrībām jākļūst agresīvākām starptautiskajā tirgū

Latvijas valsts kapitālsabiedrībām jāattīsta savs pilnais potenciāls, un jākļūst agresīvākām un veiksmīgākām starptautiskajā tirgū, šodien, atklājot Latvijas kapitālsabiedrību inovāciju forumu, teica ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādīja premjers, tāpat kā valsts bez politiskā uzstādījuma nevar attīstīties, arī valsts kapitālsabiedrības bez politiskā uzstādījuma nevar attīstīties, tāpēc valdībai un Saeimai jāpalīdz kapitālsabiedrībām sasniegt pilnu potenciālu. Kariņš uzsvēra, ka būtiski ir saprast, kas to šobrīd kavē, un ko likumdevējs var darīt, lai kapitālsabiedrībām palīdzētu attīstīt pilnu potenciālu.

Kariņš stāstīja, ka valsts kapitālsabiedrības arvien vairāk izmanto obligāciju tirgu kapitāla finansēšanai saviem projektiem, bet mērķis ir, lai tiek izmantots arī akciju tirgus.

"Lai mazākuma akcijas no valsta kapitālsabiedrībām tiktu kotētas fondu biržā, lai kapitālsabiedrību pārvaldība iziet ārā no individuālo ministriju pārvaldības un aiziet centralizētā, profesionālā pārvaldībā un tiek 100% depolitizētas. Mums politiķiem nav nekādas darīšanas kapitālsabiedrības darbībā, jums ir jāattīstās un jākļūst vērtīgākiem, jums ir jānopelna nauda," teica Kariņš, piebilstot, ka pašreiz viņam vēl nav ne Saeimas, ne koalīcijas vairākuma atbalsta kapitālsabiedrību depolitizēšanai. Viņš arī norādīja, ka turpinās par to runāt, un pauda cerību, ka nākamajā Saeimā varbūt "ledus izkustēsies" un varēs straujāk iet šajā virzienā.

"Es kā valdības vadītājs vairāk gribu, lai mūsu kapitālsabiedrības iet uz aprēķinātu risku, un tad ir jāutājums, kā mēs varam samērot prasības pret valdes locekļiem ar uzstādījumu, ka gribam, lai uzņemās izsvērtu risku," teica Kariņš.

Premjerministrs arī skaidroja, ka daudzviet citu valstu kapitālsabiedrības ir ļoti agresīvas un veiksmīgas starptautiskā tirgū. "Mums vajadzīgs, lai arī mūsu kapitālsabiedrības kļūst agresīvas un veiksmīgas starptautiskā tirgū," teica Kariņš. Viņš arī norādīja, ka būtiski ir panākt kapitālsabiedrību pārvaldību izņemšanu no ministrijām un virzīt vienā profesionālā pārvaldniekā. Tāpat jāpanāk, ka kapitālsabiedrības tiek kotētas fondu biržā.

Kariņš arī uzsvēra, ka, attīstoties kapitālsabiedrībām kā lielajiem flagmaņiem, līdzi attīstīsies arī vide un valsts kopumā.

Premjerministrs teica, ka Latvijā ir kapitālsabiedrības, kas ļoti veiksmīgi kotējas ārzemēs, bet ir jāsāk domāt, kā valsts kapitālsabiedrības varētu iegūt lielākus un nozīmīgākus aktīvus ārzemēs. Kariņš uzsvēra, ka Latvijas mērķim jābūt meklēt, kā ieguldīt citos, ne tikai, ka investē mūsu uzņēmumos. "Latvijas uzņēmumiem ir jāiet pasaulē, jāiegulda, jākonkurē, jāpārņem un jāvirzās uz priekšu," teica ministru prezidents.

19.maijā notiek Latvijas valsts kapitālsabiedrību Inovāciju forums. Pasākuma mērķis ir diskutēt par valsts kapitālsabiedrību attīstības modeļiem un scenārijiem, pētniecības komercializēšanu un sadarbību ar zinātniekiem un jaunuzņēmumiem.