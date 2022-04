Kariņš: LNG termināļu projektus vienlaicīgi varētu virzīt gan Paldiskos, gan Skultē

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) neizslēdz iespēju, ka sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļu projektus vienlaicīgi varētu virzīt gan Igaunijā Paldiskos, gan arī Latvijā pie Skultes ostas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" Kariņš norādīja, ka Igaunijas projekts būtu laika ziņā ātrāks risinājums, tādēļ tajā Latvija varētu iesaistīties kā nomnieki, kamēr pastāvīgais projekts Skultē tikai top, ņemot vērā, ka tā izbūvēšanas termiņš būtu ilgāks.

Premjers prognozēja, ka Paldiskos LNG terminālis, kas būtu finansiāli neizdevīgāks, varētu būt gatavs jau šā gada beigās, kamēr Skultes termināli varētu izbūvēt divu gadu periodā. Tāpat pastāv alternatīva par līdzīgu projektu Rīgas ostā, tomēr tam ir mazākas jaudas.

Kariņš informēja, ka diskusija par to, kuru ceļu izvēlēties, pašlaik notiek ekspertu līmenī, kuri sarunājas ar potenciālajiem investoriem un kaimiņvalstīm par to, kā reģionāli visstraujāk un izdevīgāk būtu panākt pilnīgu atbrīvošanos no Krievijas dabasgāzes ietekmes.

Ministru prezidents pauda cerību, ka nākamajā nedēļā valdība varētu panākt konceptuālu vienošanos šajā jautājumā.

Premjers atzīmēja, ka Skultes termināļa gadījumā valsts nav gatava ar valsts līdzekļiem attīstīt šo projektu.

Tāpat viņš pauda, ka projekts līdz šim nav tapis Krievijas kompānijas "Gazprom" īstenotās politikas dēļ, kas apgrūtina arī Klaipēdas LNG termināļa darbību, proti, "Gazprom" līdz šim piedāvāja dabasgāzi par "pāris centiem" lētāk nekā LNG, tādējādi traucējot jebkāda veida investīcijas. "Tagad, kad ir skaidrs, ka mēs atteiksimies no Krievijas gāzes, investoru interese ir pavisam cita. (..) Jau redzu, ka ir interese un būs strauja attīstība," norādīja Kariņš.

Ministru prezidents arī minēja, ka rezultāts būtu krietni efektīvāks, ja arī citas valstis strādātu pie tā, lai atteiktos no Krievijas dabasgāzes. "Esmu par to, ka mēs [Eiropas Savienības (ES) līmenī] šajā pēcpusdienā pieņemam šādas sankcijas. Ka ne tikai Latvija, bet arī Somija, Igaunija, Vācija, Polija - visi - atsakās no Krievijas gāzes vienlaikus. Tas nozīmēs, ka mums visiem būs līdzīgi izaicinājumi. Tās būtu neērtības, bet tad tiešām apturētu lielo naudas plūsmu uz Krieviju," teica Kariņš.

Jau ziņots, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 6.aprīlī, atbalstīja priekšlikumu Enerģētikas likumā noteikt aizliegumu dabasgāzes piegādēm no Krievijas uz Latviju.