Karteļa dalībniekiem pastāv iespēja tuvākajā laikā atkal pretendēt uz publiskajiem iepirkumiem

Latviju pāršalcis kārtējais Konkurences padomes (KP) atklātā karteļa skandāls, kas būvniecības nozarē pāris gadu laikā ir jau otrais. Šoreiz KP par iespējamu dalību ceļu būves kartelī piemērojusi sodu trim uzņēmumiem – AS "A.C.B.", AS "Ceļu pārvalde" un likvidācijas procesā esošajai SIA "Strabag".

KP ceļu būves karteļa lietā uzņēmumiem piemērojusi sodu kopumā 4 451 649,77 eiro apmērā.

"A.C.B." piemērots sods 2 920 157,18 eiro apmērā, "Ceļu pārvaldei" – 1 026 958,61 eiro apmērā, bet "Strabag" – 504 533,98 eiro apmērā.



To, ko tas nozīmē kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem un kādas ir to iespējas piedalīties citos iepirkumos nākotnē, "Delfi Bizness" komentē zvērināta advokāte, konkurences tiesību prakses grupas vadītāja no zvērinātu advokātu biroja "TGS Baltic" Māra Stabulniece-Veldruma.