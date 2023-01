Kartelis vai atļauta sadarbība? KP sodītie sabiedriskā transporta uzņēmumi neredz savu vainu

Jaunākajā Konkurences padomes (KP) atklātajā kartelī par reģionālo autobusu maršrutu tirgus sadali, visticamāk, gaidāma vēl viena tiesvedība – sodītie uzņēmumi uzskata, ka konkurences tiesības nav pārkāpuši un notikusī "sadarbība" ir atļauta. KP gan norāda uz izmeklēšanā iegūtajiem pierādījumiem, kuri tās ieskatā pierāda – komunikācija starp uzņēmumiem bijusi "shēmas daļa", lai mērķtiecīgi sadalītu tirgu, un ir gatava savu pozīciju aizstāvēt arī tiesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

KP lēmumam, vismaz pagaidām, nebūs ietekmes uz pasažieru pārvadājumiem tajos maršrutos, kuros autobusu satiksmi reģionos nodrošina sodītie uzņēmumi. "Pakalpojuma nepārtrauktība saglabāsies. Noslēgtie līgumi ir spēkā, un līgumi ir jāpilda," "Delfi Bizness" uzsver Autotransporta direkcijas (ATD) sabiedrisko attiecību vadītājs Viktors Zaķis.

Regulāras tikšanās un saziņa

Teju divu gadu ilgas, sarežģītas izmeklēšanas noslēgumā KP konstatējusi, ka trīs uzņēmumi – AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" – bija apmainījušies ar dažādu komerciāli sensitīvu informāciju un vienojušies par dalības nosacījumiem Autotransporta direkcijas organizētajā iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, žurnālistiem preses konferencē trešdien atklāja KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis un KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.

"Šajā lietā izpētē mēs konstatējām, ka faktiski tirgus sadalei tika pakļautas visas 16 lotes starp šiem tirgus dalībniekiem. Viņi bija vienojušies par dalības nosacījumiem, proti, šie trīs tirgus dalībnieki savstarpēji vienojās par to, kurš kādā lotē piedalīsies, vai tieši pretēji – kurš kādā lotē nepiedalīsies, turklāt viņi vienojās arī par dalības formātu," stāstīja Šmite. Lai realizētu šo karteļa vienošanos, viņi arī vienojās, vai startēs kādā lotē individuāli vai izmantos apvienību. "Šajā gadījumā tas ir jāizprot tādējādi, ka apvienība nevis tāpēc, ka viņi nevarēja kvalificēties vai tāpēc kā objektīvu iemeslu dēļ apvienība bija tajā brīdī nepieciešama, bet tieši pretēji - lai varētu realizēt šo karteļa vienošanos (..) ar mērķi, lai lotes ietvaros sadalītu kilometru apjomu savā starpā tādējādi, lai maksimāli pietuvinātos 15 miljonu kilometru robežai, ko varēja šajā konkursā viens pretendents gada laikā apkalpot," skaidroja Šmite.

KP lietu par iespējamo aizliegto vienošanos, sadalot reģionālo autobusu maršrutu tirgu, ierosināja 2021. gada sākumā, pamatojoties uz viena tirgus dalībnieka ziņojumu, kuru sodītie uzņēmumi bija aicinājuši piedalīties kartelī. Šis tirgus dalībnieks ziņojumu bija iesniedzis Iecietības programmas ietvaros, taču pēc KP secinātā – tas pats kartelī nav piedalījies, tamdēļ nav arī sodīts. Ziņojuma iesniedzējs informēja KP, ka pirms piedāvājumu iesniegšanas ATD rīkotajā iepirkumā 2019. gada 26. augustā AS "Nordeka" telpās Rīgā notikusi sodīto uzņēmumu tikšanās. To izmeklēšana gaitā apstiprināja arī lietas dalībnieku mobilo telefonu numuru noslodzes dati, stāstīja KP pārstāve.

KP secinājusi, ka pārkāpuma periodā tika plānotas teju 20 tikšanās, kurās dažādās kombinācijās tikušies visi trīs lietas dalībnieki. Pamatā tie bijuši uzņēmumu valdes locekļi, kuri gana aktīvi savā starpā komunicējuši, gan zvanot viens otram, ar īsziņām un epastiem, ziņām "WhatsApp" un citos saziņas kanālos.





Nepieciešamā informācijas apmaiņa

Gan pēc uzņēmumu pašu paziņojumiem, gan KP teiktā pārvadātāji nenoliedz, ka sazinājušies savā starpā, taču, uzņēmumu ieskatā – tas nav aizliegts un tie nav vienojušies par ko prettiesisku. AS "Nordeka", kura līdz šim sniegusi visplašāko skaidrojumu par KP lēmumu, uzsver, ka ar pārējiem uzņēmumiem apmainījusies tikai ar to informāciju, kas bija nepieciešama, lai piedalītos ATD organizētajos iepirkumos atbilstoši to noteikumiem.

"AS "Nordeka" ieskatā KP ir tendenciozi vērtējusi lietā esošos pierādījumus un lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus, un līdz ar to ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem," norāda uzņēmums.

Uzņēmums atzīmē, ka lieta ierosināta pēc AS "Nordeka" konkurenta ziņojuma, kurš arī sākotnēji piedalījies sarunās par uzņēmumu apvienības veidošanu, vēlāk gan nolēmis piedalīties citā apvienībā un individuāli, taču neieguva tiesības slēgt līgumu ar ATD. "Pēc zaudējuma konkurents acīmredzot nolēma sniegt KP nepilnīgu informāciju, neatspoguļojot patieso sadarbības būtību starp iesaistītajiem ATD iepirkumu pretendentiem un savu lomu šajā sadarbībā," apgalvo AS "Nordeka".

"AS "Nordeka" vēlas vēlreiz uzsvērt, ka tā nav ņēmusi dalību aizliegtā vienošanās, kas būtu pretrunā Konkurences likumam un Eiropas Savienības tiesību normām."

Ar LAP uzskata, ka KP nav pienācīgi izvērtējusi visus lietas faktiskos apstākļus, kā rezultātā ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem, tāpēc LAP neatzīst pārkāpumu un pēc padziļinātas iepazīšanās ar lēmuma argumentāciju lems par tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

"Šāda tirgus dalībnieku sadarbība, veidojot personu apvienības dalībai iepirkumos, ir normāla parādība, ko īsteno daudzi tirgus dalībnieki ne tikai sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā, bet arī iepirkumos citās nozarēs," norāda LAP.

Vislakoniskākais komentāros ir trešais par karteļa vienošanos sodītais uzņēmums. "SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" (LSA) ir saņēmis KP lēmumu saistībā ar aizliegto vienošanos un nepiekrīt tam, "Delfi Bizness" informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāja Maija Lazdiņa, piebilstot, ka plašāks komentārs no uzņēmuma sekos pēc detalizētas iepazīšanās ar KP lēmumu.

Gan LAP, gan "Nordeka" pauduši gatavību pārsūdzēt KP lēmumu.

Nav skaidrības par tālāko rīcību

Pagaidām nav skaidrs, vai līgumi par autobusu satiksmes nodrošināšanu reģionos, kas noslēgti ar sodītajiem uzņēmumiem, tiks lauzti. ATD plāno iepazīties ar KP lēmumu, un, konsultējoties gan ar KP, gan Iepirkumu uzraudzības biroju, lems par iespējamām sekām, "Delfi Bizness" sacīja Viktors Zaķis. Līgumu laušana varētu būt starp iespējamām rīcībām, taču, kā atzīmē Zaķis: "Tiešā veidā KP nesaka – izbeidziet līgumu un beigta balle." Direkcijā gan uzsver – lai kāda būtu tālākā rīcība, tiks nodrošināta autobusu satiksmes nepārtrauktība reģionos.