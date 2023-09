Kas jāzina par elektrības sadales tarifu samazinājumu

21. septembrī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Grozījumi paredz elektroapgādes tarifa fiksētās maksas daļas (jaudas uzturēšanas maksas) samazinājumu fiziskām personām par 60% laika periodā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, izmaksas kompensējot no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

AS "Sadales tīkls" sagatavojis informāciju, ko fiziskām personām svarīgi ņemt vērā par konkrēto atbalsta mehānismu.

1. Samazinājums fizisku personu pieslēgumiem tiks piemērots automātiski

Samazinājums attiecas tieši uz fiksēto sadales tarifa daļu, kura tarifu struktūras maiņas rezultātā pieaugusi, nevis uz mainīgo daļu jeb maksu par piegādātajām kilovatstundām, kas struktūras maiņas rezultātā ir nedaudz samazinājusies. Attiecīgi, 60% samazinājums attieksies uz pozīciju, kas elektrības rēķinā parādās kā "maksa par jaudas uzturēšanu" sadaļā "Pārvades un sadales pakalpojumi".

Samazinājumu plānots piemērot no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Atbalsts jau tiks iekļauts attiecīgā perioda elektrības rēķinos, proti, klientiem nekādi papildu soļi tā saņemšanai nebūs jāveic. Pirmos rēķinus ar samazinātu maksu elektrības lietotāji saņems oktobrī (rēķini par septembrī patērēto elektroenerģiju), savukārt pēdējos – 2024. gada janvārī (rēķini par decembrī patērēto elektroenerģiju).

2. Plānotais samazinājums eiro izteiksmē atkarīgs no pieslēguma jaudas (fāžu un ampēru skaita)

Ikviens var pats pārliecināties par gaidāmo samazinājumu, "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamajā tarifu aprēķina kalkulatorā ievadot sava pieslēguma parametrus, kas parāda, cik liela patlaban ir fiksētā tarifa daļa (jaudas uzturēšana). To var redzēt arī elektrības rēķinos par jūliju un augustu. Šī summa samazināsies par 60%. Tuvākajā laikā "Sadales tīkls" aktualizēs tarifu kalkulatoru atbilstoši šīm izmaiņām.

Samazinājums attiecas gan uz "Pamata", gan "Speciālā" tarifu plāna fiksēto maksas daļu.

3. Maksas samazinājums ietekmē elektrības patēriņa apjomu, kas nosaka tarifu plāna ("Pamata" vai "Speciālais") izdevīgumu

Tāpēc "Sadales tīkls" aicina klientus vēlreiz apzināt savu ikmēneša patēriņu un izvēlēties tam piemērotāko (izdevīgāko) tarifu plānu jau no septembra.

Pārejas periodā tarifu plānu iespējams mainīt jau esošā mēneša ietvaros. Tātad septembra nogalē ir iespējams pārskatīt un izvēlēties sev piemērotāko tarifu plānu atbilstoši faktiskajam patēriņam, tam stājoties spēkā par visu septembri. Mainīt plānu var katru mēnesi – atbilstoši gaidāmajām patēriņa vajadzībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna.

Pieteikt tarifu maiņu visērtāk iespējams portālā e-st.lv (sadaļā "Pieteikt pakalpojumu" – "Līgumi un tarifi" – "Tarifa plāna maiņa"), atzīmējot izvēlēto plānu un tā spēkā stāšanās datumu.

4. Iedzīvotāji joprojām aicināti pārskatīt izvēlēto pieslēguma jaudu

Vajadzībām un patēriņam atbilstošas pieslēguma jaudas izvēle var palīdzēt samazināt ikmēneša elektrības rēķinu. Kādi pieslēguma parametri (F un A skaits) būs piemērotākie, aprēķināt var palīdzēt "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, kurā ir apkopotas mājsaimniecībās sastopamākās elektroierīces un to vidējā jauda. Mājaslapā var smelties arī papildu ieteikumus efektīvam pieslēgumam, savukārt pēc detalizētākas konsultācijas var vērsties pie elektrospeciālistiem.

Slodzes piemērotību īpaši ieteicams izvērtēt mājsaimniecībām ar 3 F, 25 un vairāk A pieslēgumu, jo šāda jauda mājsaimniecības vajadzībām varētu būt par lielu. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, savukārt pārejas periodā no jauno tarifu stāšanās spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam ikviens klients vienu reizi bez maksas var saņemt arī slodzes atjaunošanas pakalpojumu.