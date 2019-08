Kases aparātu reforma: uzņēmēji līdz šim nomainījuši 84 % iekārtu, vēsta LNT

Kases aparātu reformā ievērojams progress – uzņēmumi šobrīd uz jaunām prasībām atbilstošiem kases aparātiem nomainījuši lielāko daļu – 84 % iekārtu un Valsts ieņēmumu dienests (VID) nav konstatējis nevienu iejaukšanos jauno kases aparātu datos, vēsta LNT Ziņas.

Pāreja uz jaunām iekārtām gan varēja būt straujāka, atzīst VID. Dienestā pieļauj, ka uzņēmēji nevēlas mainīt vecos kases aparātus pret jaunajiem un tos lietot līdz pēdējam iespējamam termiņam, jo jaunajās iekārtās nav iespējams iejaukties un, manipulējot ar datiem, krāpties ar nodokļiem.

"Veicot pārbaudes, piemēram, pie kases aparātu lietotājiem, kuri tos nemaina, mēs diemžēl secinām, ka lietojot vecos kases aparātus pat diezgan zināmi un populāri Latvijas mazumtirgotāji ir dzēsuši veco kases aparātu datus," LNT Ziņām atklāja VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane.

No pusgadā veiktajām 60 padziļinātajām pārbaudēm VID problēmas konstatējis 18 gadījumos – visos lietoti vecie kases aparāti. Tikmēr ar nomainītajām iekārtām dienests nav konstatējis nevienu iejaukšanās gadījumu, pavēstīja VID eksperte.

Tomēr tas nenozīmējot, ka uzņēmumu vēlme krāpties zudusi – daļa uzņēmēju jaunas iekārtas reģistrē formāli, bet praksē turpina lietot vecās iekārtas. Šos gadījumus izdevies "izķert", pateicoties cilvēkiem, kas vēlējušies piedalīties čeku loterijā, bet nav spējuši reģistrēt čekus un tos sūtījuši VID kā sūdzību par pārkāpumiem.

"Tie ir tie čeki, ko izdevuši tie negodprātīgie tirgotāji. Un paldies tiešām tiem, kas neskatoties uz to, ka viņiem nav iespēja piedalīties loterijā, tomēr atrada veidu, kā to čeku mums iesniegt. Vairāki desmiti tādu čeku atsūtīti, kur saskatāmas krāpnieciskas pazīmes to izdevējiem," LNT Ziņām atklāja I. Bindemane. VID cer, ka līdz gada beigām tiks nomainīti 96% kases iekārtu.