Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs gatavs maksāt vairāk, lai kļūtu neatkarīgs no Krievijas energoresursiem

Teju katrs trešais Latvijā ir gatavs par apkuri un elektrību maksāt vairāk, ja tas palīdz kļūt neatkarīgiem no Krievijas energoresursiem, un vēl 15 % to būtu gatavi darīt, taču šobrīd tam pietrūkst finanšu līdzekļu, noskaidrots bankas "Citadele" veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā 2022. gada jūnijā.

Starp aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 32% atzinuši, ka par apkuri un elektrību gatavi maksāt vairāk, ja tas palīdz būt neatkarīgiem no Krievijas. Visbiežāk šādu atbildi snieguši vīrieši, kas dzīvo Rīgā, Pierīgā vai Zemgalē un kuru ikmēneša ienākumi ir robežās no 751 – 1000 eiro.

Tāpat aptuveni katrs sestais jeb 15% Latvijā atklāj, ka par energoresursiem idejiski būtu gatavi maksāt vairāk, taču šobrīd to nevar atļauties. Šī atbilde populāra bijusi sievietēm vecumā no 18 – 29 gadiem.

Īstermiņā maksāt par apkuri un elektrību vairāk nav gatavi 39% Latvijas sabiedrības, un visbiežāk šādu atbildi snieguši Rīgā un Latgalē dzīvojoši iedzīvotāji vecumā no 60 - 74 gadiem. Starp tiem, kas nav gatavi maksāt dārgāk, lielākais īpatsvars mīt tieši Latgalē, kur šādu viedokli pārstāv 53% vietējo respondentu.

"Jau tagad skaidrs, ka par siltumu rudenī būs jāmaksā vairāk visiem – par to liecina pašvaldību izziņotās siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas atsevišķās pašvaldībās pieaugs pat divas reizes. Šādās reizēs lieti noder drošības spilvens, kas parasti ir trīs līdz sešu mēnešu izdevumu apmērā neparedzētu izdevumu segšanai. Ja drošības spilvens līdz šim nav izveidots, tad šobrīd ir īstais laiks to darīt tiem, kas ik mēnesi var atlikt kaut pārdesmit eiro, savukārt tiem, kam ir privātīpašumi, der apsvērt siltināšanas darbus vai saules paneļu iegādi. Tie būs lielāki ieguldījumi, taču ar vērā ņemamiem ieguvumiem ilgtermiņā," atklāj Jānis Mūrnieks, "Citadeles" privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs. "Redzam, ka daļa iedzīvotāju jau ir sākuši gatavoties rudens sezonai - Citadeles dati liecina, ka no janvāra interese par kredītiem saules paneļu iegādei privātpersonu segmentā pieaugusi teju trīs reizes, un šogad noslēgto līgumu skaits par finansējumu saules paneļiem ir pieckāršojies," piebilst Mūrnieks.

Analizējot atbildes, kuras snieguši respondenti ar augstāko izglītību, noskaidrots, ka 38% par apkuri un elektrību ir gatavi maksāt vairāk un vēl 12% būtu gatavi, taču nevar to atļauties. Tikmēr 35% atklāj, ka nav gatavi maksāt vairāk, bet 15% aptaujāto bijis sarežģīti noformulēt savu viedokli.

"Zīmīgi, ka aptaujas rezultātos vērojama arī inflācijas ietekme – cenu kāpuma rezultātā iedzīvotāju pirktspējai samazinoties, pietiekami liela sabiedrības daļa jeb 15% norāda, ka viņu pārliecība un vēlme kļūt neatkarīgiem no Krievijas mudinātu par energoresursiem maksāt vairāk, taču pašreizējā finansiālā situācija to vienkārši neļauj darīt," norāda Mūrnieks.

Reprezentatīvu aptauju par Latvijas iedzīvotāju vēlmi maksāt vairāk par apkuri un elektrību un kļūt neatkarīgiem no Krievijas energoresursiem banka "Citadele" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2022. gada jūnijā, tiešsaistē aptaujājot 1000 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.