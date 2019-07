Kendamu tirgoņiem Rīgā sokas ļoti dažādi – kamēr vieni plāno paplašināties, citi lūko biznesu pārcelt uz Krieviju. Portāla "Delfi" uzrunāto veikalnieku rindās atradās arī tādi, kas uzskata, ka kendamu andelei strauji tuvojas gals.

Par kendamām Latvijā plašāk izdzirdējām pērn, bet pasaulē tās populāras kļuvušas jau aizvadītajā desmitgadē. Šī rotaļlieta, kuras saknes meklējamas jau 18. gadsimta Japānā, izskatās kā pie koka kāta (kena) striķī iesieta bumbiņa (dama), kas piestiprināta rokturim ar divām bļodiņām, no kurām viena ir mazāka, bet otra lielāka.

Bērnu un jauniešu vidū kendama kļuva tik populāra, ka pirmie neprasmīgie tās spēlēšanas mēģinājumi beidzās pat ar kādu zilu aci vai citām traumām, līdz ar to kendamas spēlēšana dažās Latvijas skolās tika aizliegta. No otras puses – šī nodarbe attīsta līdzsvara izjūtu, veicina acu un roku koordināciju un refleksu attīstību, kā arī jaunieši mazāk laika pavada pie telefona un citām viedierīcēm.

Rīgā ir trīs specializētie kendamu veikali, no kuriem viens jau kādu laiku nedarbojas. "Big Wig Kendama" veikala Lāčplēša ielā īpašnieks Aleksandrs Kuhaļskis sarunā ar portālu "Delfi" apstiprināja, ka veikals ir slēgts, taču interneta veikals pagaidām vēl darbojas. Kā veikala slēgšanas iemeslu viņš minēja to, ka uzņēmumam "tas vairs nav interesanti", kā arī tas no Latvijas tirgus plāno pāriet uz plašāku – Krievijas – tirgu. Vairāk paskaidrot to, kāpēc šāds lēmums pieņemts, uzņēmējs nevēlējās.