Kesenfelds reģistrē '100x Ventures' ar četru miljonu eiro pamatkapitālu

Liepājas uzņēmējs Aigars Kesenfelds pagājušajā nedēļā reģistrējis kompāniju "100x Ventures", liecina "Firmas.lv" informācija.

Jaundibinātās kompānijas pamatkapitāls ir četri miljoni eiro, un Kesenfelds ir tās vienīgais īpašnieks, kā arī valdes priekšsēdētājs. Kompānijas juridiskā adrese ir Jūras iela 12, Liepājā.

"100x Ventures" komercreģistrā iegrāmatota trešdien, 20.martā.

Šogad februārī "Lursoft" vēstīja, ka Kesenfelds ir patiesais labuma guvējs 81 uzņēmumā, tajā pašā laikā viņam tiešā veidā nepiederēja daļas nevienā no Latvijas uzņēmumiem.

Tostarp Kesenfelds bija patiesais labuma guvējs vairākos nekustamo īpašumu uzņēmumos, tāpat arī firmā, kas piedāvā pašapkalpošanās automazgātuves pakalpojumus - SIA "Wash and Drive", AS "Skanstes biroju centrs", SIA "Mintos Finance" un citos. Kesenfelda intereses šajos uzņēmumos pārstāvētas ar AS "ALPS Investments" starpniecību, tāpat arī ar Maltā reģistrētā "Dyonne Trading & Investments Limited" un citu kompāniju palīdzību.