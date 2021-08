Mūsdienās no kiberdraudiem pasargāts nav neviens, kurš izmanto internetu un jebkāda veida digitālos pakalpojums. Visa veida krāpnieki pandēmijas laikā ir sarosījušies un savas negodīgas prakses pārcēluši no īstās pasaules uz virtuālajiem laukiem. Bankas un likumsargi aizvadītajos mēnešos ir vairākkārt brīdinājuši, ka no iedzīvotājiem ar dažādu shēmu palīdzību tiek izkrāptas ievērojamas naudas summas. Jūnijā policija norādīja, ka neģēļi, kas izliekas par brokeriem, izkrāpuši no iedzīvotājiem ap simts tūkstošiem eiro.

Savukārt uzņēmēji un uzņēmumi bieži vien riskē ar krietni lielākām summām. Veiksmīgs hakeru uzbrukums atkarībā no uzņēmuma mēroga un iepriekš veiktajiem piesardzības pasākumiem var izmaksāt tūkstošus un pat miljonus eiro. Tāpat, ja informācija kļūst publiska, potenciāli tiek iedragāta uzņēmuma reputācija un iespējas sekmīgi strādāt tālāk arī pēc draudu novēršanas. Tāpēc pasaulē arvien biežāk lielie uzņēmumi meklē veidus, kā sevi pasargāt vismaz no tiešajiem finansiālajiem zaudējumiem. Viens ir kiberdrošība un ekspertu piesaiste, bet otrs solis ir apdrošināšana, kas atkarībā no polises var palīdzēt gan segt radušos zaudējumus, gan atlīdzināt IT ekspertu izdevumus un pat izpirkuma summas, lai atgūtu datus no noziedzniekiem.