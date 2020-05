Klauss: turpmākajos mēnešos privāto mežu izstrādē Latvijā varētu būt salīdzinoši liels klusums

Turpmākajos mēnešos privāto mežu izstrādē valdīs salīdzinoši liels klusums apaļkoku cenu pašreizējā krituma dēļ, intervijā prognozēja Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Viņš atzina, ka siltā ziema negatīvi ir ietekmējusi "premium" granulu tirgu, kā arī tā iespaidojusi kurināmā materiāla tirgu. Kopumā mežizstrādes jomā aizvadītā siltā ziema radīja grūtības izvest kokmateriālus no meža un aizgādāt tos klientam. Taču visus grants ceļus ļoti ātri nosusināja salīdzinoši siltais laiks martā un aprīlī, kā arī vējš.

"Turpmākajos mēnešos es prognozēju, ka privāto mežu izstrādē valdīs salīdzinoši liels klusums, jo apaļkoku cenas šobrīd ir samazinājušās. Cenas šobrīd nemotivēs mežu īpašniekus veikt mežizstrādi. Taču pēc kāda laika tiks atrasts balanss, un es nedomāju, ka privātā mežizstrāde sabremzēsies tik ļoti kā 2008. gadā," viņš pauda.

Klauss arī prognozēja, ka turpmākajos pāris mēnešos Eiropas valstis samazinās ekonomiskos ierobežojumus Covid-19 dēļ. Visticamāk ne līdz pirms krīzes līmenim, bet patēriņš atjaunosies. Latvijas kokrūpnieki gan daļu no pasūtījumiem ir zaudējuši, jo uz būvniecības sezonas sākumu ierobežojumi vēl attiecās, viņš piebilda.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors prognozēja, ka nozares atkopšanās būs relatīvi lēna, tādēļ būs ļoti spēcīga cenu un nosacījumu konkurence. "Ja Latvijas uzņēmēji būs spējīgi piedāvāt izdevīgus nosacījumus, tad mums ir iespēja atgriezties iepriekšējos darbības apjoma līmeņos. Ja mūsu konkurētspēja būs zema, tad atkopšanās nebūs tik viegla. Ar to es nedomāju bankrota vilni, bet gan to, ka ražošanas apjomi būs mazāki," lēsa Klauss.

Komentējot pašreizējo situāciju vietējā tirgū, viņš teica, ka "dari pats" jeb "do it yourself" tipa veikali Latvijā strādā, cilvēkiem ir parādījies vairāk brīva laika un pieprasījums pēc kokmateriāliem varētu būt pat pieaudzis. Taču vietējais tirgus nav liels, un nozares finansiālos rādītājos šis pieaugums varētu neparādīties.

Klauss papildināja, ka Latvijā turpinās celtniecības nozarē pirms vīrusa plānoto projektu īstenošana, arī vietējais mēbeļu noieta tirgus nav apstājies. Latvijā līdz šim vīrusa dēļ nav slēgtas arī ražotnes.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) aprīļa beigās pausto, ārkārtējā situācija Latvijā un galvenokārt ārpus Latvijas ir ietekmējusi Latvijas meža īpašniekus.

Pēc LMĪB valdes priekšsēdētāja Arņa Muižnieka teiktā, Covid-19 dēļ tirgū notikušo izmaiņu ietekmi meža īpašnieki izjuta pirmie. Martā, kad tika izziņota ārkārtējā situācija valstī, privātajos mežos bija sagatavoti diezgan daudz kokmateriālu, ko bija jāizved ārā, jo laika apstākļi to beidzot ļāva. Tāpēc marts bija ļoti aktīvs mēnesis sagatavoto materiālu izvešanai no meža. Pēc kokmateriālu tirdzniecības ziņā aktīvā marta pretēja situācija bija aprīlī, kad kokmateriālu cenas turpināja kristies un parādījās neziņa par koksnes realizācijas iespējām.