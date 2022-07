Klientu parāds 'Rīgas siltumam' sasniedz 5,9 miljonus eiro

Klientu parāds par pakalpojumiem AS "Rīgas siltums" pašlaik sasniedz 5,9 miljonus eiro, otrdien Latvijas Radio atzina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis.

Pēc viņa paustā, parāda apjoms ir līdzīgs kā katru gadu un pašlaik tas ir 5,9 miljoni eiro.

Runājot par nākotni, Talcis sacīja, ka pašlaik ir liela neziņa par AS "Latvenergo" tarifu, kas iesniegts saskaņošanai un varētu stāties spēkā septembrī. Tas ietekmēs arī "Rīgas siltumu".

Uzņēmuma vadītājs arī sacīja, ka gāzes apkures nodrošināšanai "Rīgas siltumam" pietiks. Siltuma ražotājs gāzi iepērk pa nelieliem apjomiem.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Rīgas siltuma" apgrozījums pērn bijis 146 451 126 eiro, bet peļņa - 5 374 569 eiro.