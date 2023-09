Klimata aktīvistes 'Ryanair' bosam Maiklam O'Līrijam uzbrūk ar kūkām

Divas vides aktīvistes preses brīfinga laikā pie Eiropas Komisijas mītnes vietas Briselē aviokompānijas "Ryanair" vadītājam Maiklam O'Līrijam (Michael O'Leary) uzbrukušas ar kūkām, protestējot pret lidmašīnu radīto piesārņojumu, vēsta ārvalstu mediji.

Reaģējot uz notikušo, aviokompānijas vadītājs sāka smieties un sarkastiski piebilda "labi padarīts".

Pēc tam, kad kūkas O'Līrijam trāpīja sejā un matos, abas aktīvistes devās prom.

Shame it was soy-based cream, definitely not as tasty as the real stuff 🥴pic.twitter.com/lcf23C674L