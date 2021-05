'Klīnika DiaMed' dīkstāvē esošajiem darbiniekiem no saviem līdzekļiem pērn izmaksājusi teju 58 tūkstošus eiro

Farmācijas kompānijai "Olainfarm" piederošā SIA "Klīnika DiaMed" 2020.gadā apgrozījusi 2,22 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums pērn sarucis par 1,38%, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Pārskata gadā medicīnas iestāde izjutusi Covid-19 ietekmi, jo no 2020.gada 25.marta līdz 21.aprīlim tā bija spiesta pārtraukt medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Pilnībā atjaunot sniegto pakalpojumu klāstu SIA "Klīnika DiaMed" varējusi tikai, sākot no aizvadītā gada jūnija.

"Uzņēmums koncentrējas uz jaunu speciālistu piesaisti, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī turpina specializēto pakalpojumu attīstību neiroloģijā, pakalpojumu apjoma palielināšanu vizuālajā diagnostikā un rehabilitācijā," teikts SIA "Klīnika DiaMed" vadības ziņojumā. Paralēli ierasto medicīnisko pakalpojumu klāstam, SIA "Klīnika DiaMed" ir iesaistījusies arī Latvijas iedzīvotāju vakcinēšanā pret Covid-19, izveidojot vakcinēšanas punktu.

2020.gadu SIA "Klīnika DiaMed" noslēdza ar 14,39 tūkstošu eiro peļņu, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir būtiski samazinājusies. Uzņēmums to skaidro ar darbinieku dīkstāves finansēšanu no saviem līdzekļiem, jo uzņēmums nekvalificējās nevienam no valsts piedāvātajiem atbalsta instrumentiem. Kopumā dīkstāves pabalstos darbiniekiem uzņēmums pagājušajā gadā izmaksājis teju 58 tūkstošus eiro.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka 2020.gadā SIA "Klīnika DiaMed" nodarbināja 91 darbinieku.

Pērn VID administrētajos nodokļos medicīnas iestāde samaksājusi 534,34 tūkstošus eiro, tostarp 330,24 tūkstošus eiro valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās un 181,74 tūkstošus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.