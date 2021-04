Nekustamo īpašumu attīstītājs "Pro Kapital" 2022. gadā ir iecerējis sākt jaunas dzīvojamās ēkas "Blue Marine" būvniecību Klīversalā, Rīgā.

"Blue Marine" projektā paredzēts izveidot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, pazemes autostāvvietu un ierīkot zaļo zonu. Šī būs nākamā dzīvojamā ēka Klīversalas kvartālā pēc "River Breeze Residence" pabeigšanas 2018. gadā.

Jaunais dzīvojamais nams būs konceptuāli atšķirīga ēka no līdzās esošā luksusa klases projekta "River Breeze Residence". Tas ir vietas un arhitektūras kvalitātes ziņā unikāls projekts, kurā jau ir pārdoti vairāk nekā 40% dzīvokļu. Neskatoties uz Covid-19 ierobežojumiem, interese par šo namu ir stabila, un, pēc attīstītāja novērojumiem, klienti vēlas iegādāties mājokli šajā projektā kā investīciju vairākām paaudzēm.

Atgriežoties pie Blue Marine, tā būvatļauja saņemta 2020. gada decembrī. Būvniecību plānots sākt 2022. gada sākumā un noslēgt 2023. gada vidū.

Dzīvojamo kvartālu attīsta SIA "Klīversala" – kompānijas "Pro Kapital Grupp AS" meitas uzņēmums. Jaunās ēkas projekta autors ir arhitekts Aivars Kagainis ar kolēģiem no SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis". "Blue Marine" būs septiņi virszemes stāvi un 101 dzīvoklis – sākot ar studio tipa līdz pat četru guļamistabu apartamentiem penthouse stilā. Paredzētās dzīvokļu platības ir no 29 līdz 134 m2, bet interesentiem būs iespēja dzīvokļus apvienot. Šī dzīvojamā ēka tiek pozicionēta kā upper-middle class (virs vidējā) projekts, tomēr šobrīd precīzas cenas vēl nav iespējams nosaukt. Arī investīcijas būs iespējams aprēķināt pēc tehniskā projekta pabeigšanas šī gada vasarā.

Atbilstoši jaunākajām būvniecības prasībām, ēkā tiks integrēti mūsdienīgi tehniskie risinājumi, kas nodrošina energoefektivitāti. "Blue Marine" kopējā dzīvojamo un koplietošanas telpu platība aizņems vairāk nekā 12 tūkst. m2.

Vērtējot situāciju mājokļu tirgū, Pro Kapital norāda, ka Rīgas pilsētā jaunie dzīvokļi ir zināmā mērā pat deficīts, to parādot statistika - darījumu skaits ar dzīvokļiem jaunajos projektos no pagājušā gada augusta līdz šī gada janvārim pieaudzis par 19%. "Šī gada sākuma pieprasījums un apmeklējums bija liels. Interese par nākamajām Klīversalas dauddzīvokļu būvēm parādījās tieši pagājušajā gadā, cilvēki izrādīja vēlmi rezervēt īpašumu vēl pirms būvniecības sākšanas," apgalvo Olga Rudzika, "Pro Kapital Latvia" valdes locekle. Viņa atgādina, ka pilsēta pēdējos gados ir zaudējusi iedzīvotājus, jo trūka un vēl aizvien trūkst mūsdienīgas, energoefektīvas ēkas ar ērtu atrašanās vietu, kur būtu iespējams novietot auto, baudīt dabas klātbūtni, relaksēties. Tikmēr Tallinas galvaspilsēta atdzimst, iedzīvotāju skaits pieaug. Liels ieguldījums ir pašas pilsētas pašvaldībai attīstības plāna ilgtermiņa izstrādē, inženiertīklu, infrastruktūras un ceļu izbūvē, stāsta Olga Rudzika, izsakot cerību, ka arī Rīgas pašvaldības plānotā reorganizācija un attīstības plāni būs orientēti uz iedzīvotāju skaita palielināšanu.