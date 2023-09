'Knauf' ieguldījis jaunā ģipša plākšņu ražošanas tehnoloģijā

Būvmateriālu ražotājs "Knauf" investējis 1,96 miljonus eiro jaunā tehnoloģijā, kas nodrošinās ilgtspējīgāku ražošanas procesu, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Knauf" rūpnīcā Ropažu novada Sauriešos ģipša plākšņu ražošanā ieviesta PST jeb "Post Stucco Treatment" tehnoloģija, kas samazina izmantotās elektroenerģijas patēriņu par 10% un proporcionāli tikpat arī tehnoloģiskā ūdens daudzumu.

Ieviešot PST tehnoloģiju, ģipša plākšņu ražošanas procesā ģipša kristāli, sajaucot ar ūdeni, tiks "novecināti", lai samazinātu nepieciešamo tehnoloģiskā ūdens daudzumu masas sašķidrināšanai. Salīdzinot ar līdzšinējo ražošanas procesu, ģipša plākšņu ražošanas procesā izmantoto ģipša kristālu "novecināšanas" laiks tiks četrkāršots ar PST tehnoloģiju, tādējādi būtiski samazinot enerģijas patēriņu plākšņu žāvēšanai.

"Elektroenerģijas cenas Latvijā joprojām ir augstas gan salīdzinot ar 2022. gadu, gan citām valstīm ES un ārpus ES. Vairākas ES valstis šogad ir jau ieviesušas īpašus rūpniecībai paredzētus enerģijas cenu intervences instrumentus, kas ES uzņēmumiem ļauj saglabāt konkurētspēju, salīdzinot ar citu valstu ražotājiem. Latvijā līdzīgs atbalsta mehānisms tika izveidots pērn ar Ekonomikas ministrijas palīdzību, kas ļāva mums droši investēt gandrīz divus miljonus eiro PST tehnoloģijā, tādējādi veicinot "Knauf" ilgtspējas stratēģiju un noturot konkurētspēju. Arī šogad šāds atbalsta mehānisms ir nepieciešams energoietilpīgiem uzņēmumiem, lai varētu saglabāt konkurētspēju arī nākotnē ," piebilst Ivanovs.

PST pilotprojekts tika izstrādāts divu gadu laikā, sadarbojoties "Knauf" komandām no vairākām valstīm. PST pilotprojekts tika realizēts "Knauf" rūpnīcā Amfilohijā, Grieķijā, bet pirmo reizi ieviests produktu ražošanā klientiem "Knauf" rūpnīcā Sauriešos, Latvijā. PST tehnoloģija tiks ieviesta dažādās rūpnīcās visā pasaulē.

"Ģipša plākšņu ražošana ir viens no "Knauf" galvenajiem darbības virzieniem un mēs esam patiesi gandarīti, ka astoņas no desmit plāksnēm, kas tiek izmantotas ēkām Latvijā, ir ražotas mūsu rūpnīcā. Ģipša tehnoloģijas šodienas būvniecībā ieņem vadošo lomu. To var skaidrot ar to, ka, pirmkārt, ģipsis ir cenas ziņā pieejamāks, salīdzinot ar citiem būvmateriāliem, un, otrkārt, ģipša plāksnes ir ērti un vienkārši lietojamas, tās piestiprinot pie sienas. Nepārspīlējot teikt, ka ģipsis ir Latvijas zelts un pēdējo 20 gadu laikā ģipsis ir atguvis tam pienākošos popularitāti un potenciālu būvniecībā. Latvijai un "Knauf" tas arī ir nozīmīgs eksporta produkts," stāsta Ivanovs.