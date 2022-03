'KnK Mefab' ražotnes pārvietošanai uz Ādažiem aizņēmies vienu miljonu eiro

Lai metālapstrādes uzņēmums SIA "KnK Mefab" pārvietotu ražotni no galvaspilsētas uz Ādažiem, "Luminor" banka izsniegusi finansējumu viena miljona eiro apmērā uzņēmuma meitas kompānijai "PP Property".

Finansējumu uzņēmums izmantos biznesa attīstībai, zemes un ražošanas ēku iegādei, savukārt telpu remontu un to pielāgošanu savām vajadzībām uzņēmums segs no saviem līdzekļiem.

Uzņēmums Ādažos iegādāsies astoņas bijušās gaļas apstrādes rūpnīcas ēkas un zemi ar kopēju platību 3,89 ha. Sākotnēji "KnK Mefab" plāno izmantot aptuveni pusi no platības, bet pārējo teritoriju iznomāt. Līdz šim uzņēmums nomāja telpas Rīgā.

"KnK Mefab" ir pilna cikla metālapstrādes uzņēmums, kas specializējas augstas pievienotās vērtības metāla lokšņu izstrādājumu izgatavošanā. Uzņēmuma pakalpojumu segments aptver lāzergriešanu, koordinātu izciršanu, perforēšanu, locīšanu, metināšanu, pulverkāsošanu, abrazīvo strūklošanu un citiem. Uzņēmuma dibinātāji savu biznesu uzsākuši kā jaunuzņēmums, saņemot finansējumu no valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum".

"Saņemot ļoti pretimnākošu attieksmi un nodokļu atvieglojumus no Ādažu pašvaldības, pieņēmām lēmumu savu uzņēmējdarbību pārcelt uz Pierīgu. Pielāgojot telpas mūsu vajadzībām, plānojam veikt vērienīgus atjaunošanas un remonta darbus, kam sekos arī nomnieku piesaistīšana. Uzņēmējdarbības attīstīšanas plānošanai, viens no svarīgākajiem raksturlielumiem ir brīvo telpu un zemes pieejamība. To neesamība fundamentāli ietekmē uzņēmumu tālāko attīstīšanās spēju, tāpēc esam spēruši plašu soli mūsu uzņēmuma tālākai attīstībai, kas ļaus plānot uzņēmuma attīstību ilgtermiņā, turklāt ne tikai to, kā apgūt un uzlabot telpas, bet visu teritoriju kopumā. Īpašuma iegāde paver daudz iespēju - saules paneļu uzstādīšana, siltā gaisa reģenerācijas iekārtu uzstādīšana, elektroenerģijas monitorings, siltuma zudumi un citas, kas nomātās telpās ir sarežģīti realizējamas," teci "KnK Mefab" vadītājs Kristaps Laipnieks.

"Atkarībā no pieejamiem resursiem un īstenotās stratēģijas pašvaldības piemēro atšķirīgu politiku uzņēmumu piesaistei savā teritorijā, tāpēc uzņēmējdarbības pārcelšana no vienas pašvaldības uz citu nav retums. Izvērtējot katras pašvaldības piedāvājumu, pieejamo infrastruktūru un darbaspēka pieejamību, uzņēmumi ilgtermiņā var ietaupīt līdzekļus, tos novirzot tālākai attīstībai," norāda "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.