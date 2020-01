Koka mēbeļu eksports pērn 11 mēnešos samazinājies par 4,5%

Latvijas koka mēbeļu eksports pagājušā gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu samazinājies par 4,5%, tostarp visvairāk koka mēbeļu joprojām realizēts Dānijā, liecina Zemkopības ministrijas apkopotie dati.

Koka mēbeles 2019.gada 11 mēnešos no Latvijas izvestas kopumā 153,961 miljona eiro apmērā, tostarp uz Dāniju - 35,102 miljonu eiro apmērā, kas ir 22,8% (pirms gada - 22,5%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 3,4% mazāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Savukārt uz Vāciju pērn 11 mēnešos koka mēbeles vestas 17,846 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 16,3% salīdzinājumā ar 2018.gada 11 mēnešiem, bet uz Zviedriju - 15,114 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 6,3%. Koka mēbeļu izvedums uz Vāciju bija 11,6% (pirms gada - 13,2%) no kopējā koka mēbeļu eksporta, bet uz Zviedriju - 9,8% (pirms gada - 10%).

Vienlaikus Latvijā koka mēbeles pērn 11 mēnešos ievestas 78,184 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 10,7% salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu.

Zemkopības ministrijas dati liecina, ka Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas - 25,57 miljonu eiro apmērā, kas ir par 58,2% vairāk nekā gadu iepriekš un 32,7% (pirms gada - 22,9%) no kopējā koka mēbeļu importa.

No Lietuvas pērn 11 mēnešos Latvija ievedusi koka mēbeles par 9,787 miljoniem eiro, kas ir pieaugums par 0,8% un veidoja 12,5% (pirms gada - 13,7%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Itālijas - par 7,128 miljoniem eiro, kas ir par 29,3% mazāk nekā pirms gada un 9,1% (pirms gada - 14,3%) no kopējā koka mēbeļu importa.

2018.gada 11 mēnešos Latvija koka mēbeles eksportēja 161,285 miljonu eiro vērtībā, bet importēja 70,647 miljonu eiro vērtībā.