Kokskaidu granulu ražotāja 'Graanul Pellets' apgrozījums pērn pieauga par 50,6%

Kokskaidu granulu ražotājs "Graanul Pellets" pagājušajā gadā strādāja ar 46,415 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 50,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa bija 3,17 miljoni eiro, pretēji zaudējumiem gadu iepriekš, liecina informācija "Firmas.lv".

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka pērnais finanšu un saimnieciskās darbības gads kompānijai bija veiksmīgs. Pērn saražots lielākais kokskaidu granulu apmērs uzņēmuma vēsturē. Visa saražotā produkcija galvenokārt bija "industriālās" kvalitātes kokskaidu granulas, kuru cena un pieprasījums tirgū bija daudz labvēlīgāks nekā "premium" granulām.

Kompānijas vadība norāda, ka pērn gandrīz visi apstākļi bija labvēlīgi pilnvērtīgai ražošanai, proti, gan izejmateriālu piegāžu apmēri un izpildes, gan produkcijas pārdošanas apmēri visu gadu bija stabili. Lai arī izejmateriālu cenas 2019. gadā bija salīdzinoši augstas lielā pieprasījuma dēļ granulu pārdošanas tirgū gada pirmajā pusē, kompānijas ražotne vienmēr bija pietiekami nodrošināta ar izejmateriāliem produkcijas izlaidei.

"Graanul Pellets" vadība norāda, ka kompānijas finansiālais rezultāts tāpat kā pārdošanas apmēri pērn ir uzlabojušies, taču ražošanas efektivitāte bija daudz augstāka nekā iepriekšējā gadā. 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu izejmateriālu izmaksas uz tonnu palielinājās, taču gandrīz visas pārējās izmaksas samazinājās.

2020. gadā "Graanul Pellets" vadība sagaida nemainīgu situāciju izejmateriālu tirgū un plāno apmēram tādus pašus ražošanas un pārdošanas apmērus kā 2019.gadā.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2018. gadā uzņēmums strādāja ar 30,823 miljonu eiro apgrozījumu un 1,08 miljona eiro zaudējumiem.

"Graanul Pellets" ir reģistrēta 2009. gadā un kompānijas pamatkapitāls ir 2842 eiro. Uzņēmums pieder "Graanul Invest", kas ir viena no lielākajām granulu ražotājām Eiropā, kā arī viena no lielākajiem neatkarīgajiem atjaunojamās enerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā un viena no lielākajiem privāto meža zemju īpašniekiem Igaunijā.