Koksne un mēbeles pērn eksportēta vairāk, zāģmateriāli – mazāk

Meža nozares produkciju Latvija 2022.gadā eksportēja 4,192 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 15,4% vairāk nekā 2021.gadā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2022.gadā eksportēti 3,646 miljardu eiro apmērā, kas ir par 15,9% vairāk nekā gadu pirms tam, un veidoja 87% (2021.gadā - 86,6%) no kopējā koksnes produktu eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksporta vērtība veidoja 1,194 miljardus eiro, kas ir par 3,3% mazāk nekā 2021.gadā, kurināmā koksne veidoja 647,849 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 22,3%, apaļo kokmateriālu eksporta vērtība pieaugusi par 90,7%, sasniedzot 365,345 miljonus eiro, savukārt saplākšņa eksporta vērtība augusi par 34,7%, sasniedzot 348,768 miljonus eiro.

Apkopotie dati arī liecina, ka pērn koka mēbeļu eksporta vērtība augusi par 7% salīdzinājumā ar 2021.gadu un bija 238,034 miljoni eiro jeb 5,7% (2021.gadā - 6,1%) no kopējā koksnes produktu eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 165,19 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 3,9% (4%) no kopējā koksnes produktu eksporta daudzuma.

Visvairāk meža nozares produkcija 2022.gadā izvesta uz Lielbritāniju (20%), Zviedriju (10%), kā arī Vāciju (7,8%).

Salīdzinājumā ar 2021.gadu meža nozares produkcijas izvedums uz Lielbritāniju sarucis par 16,3% un bija 838,849 miljoni eiro, uz Zviedriju eksports audzis par 54,7% un bija 420,859 miljoni eiro, savukārt uz Vāciju meža nozares produkcija izvesta 327,016 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 24,9%.

2021.gadā Latvija eksportēja meža nozares produkciju 3,633 miljardu eiro vērtībā.