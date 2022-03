Pēdējā laika ģeopolitiskā situācija grauj loģistikas maršrutus Austrumos. Pekinas un Viļņas nesaskaņas par Taivānas pārstāvniecību, notiekošais Krievijas karš pret Ukrainu un atsākusies Covid-19 izplatība blīvi apdzīvotajā Honkongā komercuzņēmumiem un loģistikas kompānijām liek meklēt jaunus tirgus un jaunus ceļus, kā tos sasniegt. Kā stāsta starptautisko sūtījumu piegādes uzņēmuma "Venipak" biznesa attīstības vadītājs Martīns Bulovičs (Martynas Bulovičius), komercuzņēmumu skatieni šobrīd ir vērsti Ziemeļamerikas virzienā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc eksperta domām, pēdējā laikā transporta plūsmas no Āzijas uz Eiropu caur Tuvajiem Austrumiem nav bloķētas, tomēr ir ļoti būtiski traucēti pārvadājumi, kuras līdz šim caur Krievijas Federācijas gaisa telpu vedušas Krievijā reģistrētas kravas lidmašīnas.

"Diemžēl taisnākais ceļš no Ķīnas uz Eiropu ved tieši caur Krieviju, tāpēc šīs valsts aviolīnijām, Krievijā reģistrētām lidmašīnām un visai teritorijai ir bijusi nozīmīga loma lielu preču plūsmu piegādē no Ķīnas uz Eiropu. Izslēdzot Krievijā reģistrētās lidmašīnas un gaisa telpu, Rietumvalstu lidmašīnas lido pa garākiem maršrutiem vai vispār pārtrauc lidojumus. Loģistika ir kļuvusi sarežģīta ar mazākām lidmašīnām, kuru kravnesība nepārsniedz 36 tonnas un kuras pēdējā laikā mūsu reģionā bija ļoti populāras," stāsta Martīns Bulovičs.

Apjukumu rada arī Covid-19 izplatība Honkongā. Ķīnas varas iestādes stingri ir ierobežojušas pārvadājumus starp Ķīnas kontinentālo daļu un Honkongu. Tā kā Honkongas lidosta ir viena no galvenajām lidostām, no kuras kravas lidmašīnas izlido no Ķīnas, ir apgrūtināta kravu izvešana no valsts. Pēc "Venipak" pārstāvja teiktā pārāk lielās neskaidrības dēļ uzņēmēji nesteidzas izmantot lidmašīnu alternatīvu – vilcienus –, jo dzelzceļš ved caur Krievijas un Baltkrievijas teritorijām.

"Neraugoties uz grūtībām, arvien vairāk saņemam klientu pieprasījumus par loģistikas iespējām Ziemeļamerikas virzienā. Tas noskaņo pozitīvi – uzņēmēji meklē risinājumus, drošākus un stabilākus tirgus. Savukārt mēs esam gatavi viņiem palīdzēt. Neskatoties uz izaicinājumiem Austrumos, mēs strādājam visā pasaulē un veidojam jaunas struktūrvienības Rietumvalstīs. Kopumā saglabājam tādu pašu klientu apkalpošanas un kravu pārvadājumu tempu kā pirms nemieriem," stāsta "Venipak" biznesa attīstības vadītājs.

Uzņēmums pērn izveidoja savas pirmās struktūrvienības Lietuvā, Polijā un Ķīnā. Šogad tiek veidotas jaunas struktūrvienības Latvijā un ASV.

""Venipak" komandā sen nav runāts par aviokravu pārvadājumu nozari. Esam kurjerpasta pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, un mūsu mērķis ir paplašināt darbības teritoriju. Lai noturētos steidzamo sūtījumu piegādes segmentā, mums nebija pieņemami pārvadāt kravas ar kuģiem vai vilcieniem, turklāt nevēlējāmies palikt tikai par starpniekiem, tāpēc pagājušajā gadā palaidām pirmo "Venipak" lidmašīnu," stāsta eksperts.

Loģistikas uzņēmums ir izvirzījis mērķi izveidot savu infrastruktūru, lai varētu pārvaldīt tranzīta laiku, virzienus, izmaksas un kvalitāti. Pēc eksperta domām mērķis bija samazināt atkarību no tirgū ilgstoši izmantotiem, bet klientiem ne līdz galam izdevīgiem risinājumiem: "Gatavojoties kļūt par daļu no "īstās aviācijas", mēs aktīvi analizējām pašreizējo situāciju un iedziļinājāmies katrā piegādes ķēdes posmā. Pirms tiešo lidojumu uzsākšanas sadarbojāmies ar 800 lidsabiedrībām un brokeriem no 105 valstīm. Mēs riskējām atvērt durvis uz nezināmu pasauli, tomēr risks atmaksājās."

"Pēc lidojumu grafika apstiprināšanas un klientu informēšanas savu lidmašīnu ar kravām piepildījām vienas dienas laikā – klientu interese bija milzīga. Esam sapratuši, ka tirgū ir nepieciešami nestandarta risinājumi," stāsta Martīns Bulovičs.

Lielākie e-komercijas tirgus spēlētāji, piemēram, "Aliexpess", regulāri pārvadā savas preces uz Baltiju ar gaisa transportu, taču to rīcībā esošo infrastruktūru var izmantot tikai viņi paši. Izrādījās, ka uzņēmuma mērķis piedāvāt tiešos lidojumus visiem bez iepriekšējas vietu rezervācijas un ilgtermiņa līgumiem jau sen bija gaidīts. Pirms tam tirgū ir bijuši mēģinājumi piedāvāt šādu pakalpojumu, tomēr idejas netika realizētas.

"Kā vērtē Starptautiskā Gaisa transporta asociācija, kuras biedri mēs esam, gaisa kravu pārvadājumu apjomam visā pasaulē vajadzētu pieaugt vismaz par 13 %. Tas nepārsteidz, ņemot vērā arvien straujāku dzīves tempu un vēlmi saņemt preces "šeit un tagad", pat ja tās nāk no citas pasaules malas. Tādējādi sūtījumu piegādes uzņēmumiem, kas pārvaldīs plašu loģistikas tīklu, būs attīstīta infrastruktūra un tās iegūs lielāko tirgus daļu," ar pārliecību saka eksperts.

Starptautisko sūtījumu piegādes uzņēmums lielu daļu investīciju plāno novirzīt gaisa kravu pārvadājumu un e-fulfillment pakalpojumu attīstībai Baltijas valstīs un ārvalstīs – Polijā, Vācijā un Nīderlandē. Pašlaik "Venipak" Lietuvā un Latvijā apsaimnieko 450 pakomātu lielu tīklu, ko šogad plāno paplašināt arī Igaunijā.