'Komfovent', piesaistot ES finansējumu, paplašina ražošanu

Ventilācijas sistēmu produktu ražotājs SIA "Komfovent", piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, iegādājies jaunas iekārtas un paplašinājis ražošanu, portālam "Delfi" stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Viktors Keziks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Novembrī noslēdzies uzņēmuma izsludinātais iepirkums par jaunas locīšanas iekārtas iegādi. Kopējā līgumcena sasniedz 60,56 tūkstoši eiro, liecina publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Oktobrī uzņēmums par 31 tūkstoti eiro iegādājies elektroiekrāvēju un krautņotāju, savukārt jūnijā uzņēmums par 427 tūkstošiem eiro iegādājies plastmasas spiedliešanas iekārtu komplektu.

Jauna ražotne un iekārtas

Kā stāsta uzņēmuma pārstāvji, 2018.gadā Rīgā uzbūvēta jauna ražošanas ēka ar noliktavu un birojiem, par ko iegūta arī Latvijas Būvniecības gada balva 2018. Piesaistot Eiropas Savienības fonda līdzekļus, uzņēmums iegādājies jaunas iekārtas, lai ražotu produktus, no kuriem lielākā daļa tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 valstīm.

2019.gadā SIA "Komfovent" veiksmīgi noslēdza ES fonda projektu – "SIA "Komfovent" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana", ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju.

Kā skaidro uzņēmuma pārstāvis, dalība ES projektā ir devusi iespēju uzsākt apaļo ugunsdrošo vārstu produktu grupas ražošanu ar mērķi iekarot vietējo un ārzemju tirgu.Tehnoloģijas, kas ieviestas projekta ietvaros, ļauj konkurēt ar nozares līderiem, un arī no klientu puses par jauno produktu tiek izrādīta liela interese.

Turpina modernizēt

Šogad SIA "Komfovent" turpina sadarbību ar CFLA jau otrā projekta ietvaros – "Viengabala taisnstūra vārsta produktu grupas ieviešana SIA "Komfovent"". Lai sniegtu klientiem pilnīgāku produktu klāstu, kompānijas inženieri strādājuši pie taisnstūra ugunsdrošo vārstu izveides. Šo produktu ražošanas procesā tiek izmantotas pavisam citas tehnoloģijas un iekārtas. Tādējādi metāla lokšņu apstrādei pievienojusies plastmasas detaļu liešana zem spiediena un metāla detaļu virpošanas darbi.

Lielākā daļa abu ES projektu ietvaros iepirkto ražošanas iekārtu ir automatizētas ražošanas līnijas, kas ietver vairākus tehnoloģiskus mezglus, kas ļauj minimizēt ražošanas procesā iesaistīto darbinieku skaitu.

"Vislielākais gandarījums ir par sasniegto rezultātu ar spiedliešanas iekārtām, kur iekārtas ir spējīgas strādāt 24/7 bez operatora iesaistes. Šis aspekts īpaši nozīmīgs Covid-19 apstākļos, domājot par darbinieku un kolēģu veselību, tādējādi izvairoties no apstākļiem, kas varētu ietekmēt pasūtīto produktu klientiem piegādāt laicīgi," stāsta Keziks.

Būtiski neietekmē

Covid-19 pandēmija pasauli un arī Latviju skāra pēkšņi un negaidīti, kas radīja negatīvas sekas daudzās nozarēs, taču uzņēmums šo ietekmi sajutis mazāk, uzņēmuma plāni praktiski netika ietekmēti, ja neskaita, ka dažām iepirktajām ražošanas iekārtām slēgto robežu dēļ nedaudz aizkavējas piegādes laiks, viņš piebilst.

"Šobrīd visvairāk pandēmijas ieviestie ierobežojumi ietekmē ārvalstu partneru vizīšu iespējas uz Latviju, kā arī kolēģu vizītes uz ārzemēm, jo izvēlēties ražošanas iekārtas no kataloga ir sarežģīti - ir jāredz iekārtas dzīvē, to saražotā produkcija, kapacitāte un kvalitāte, piegādātāju atsaucība un profesionalitāte. Šis faktors viennozīmīgi kavē ES projekta realizācijas laiku, kā arī ietekmē kompānijas attīstības tempu. Tomēr, skatoties no citas puses, paliek vairāk laika plānošanai un iespējai sagatavoties," norāda Keziks.

SIA "Komfovent" ražo dažādus produktus, no vienkāršiem gaisa regulēšanas vārstiem, kas maksā vien dažus eiro, līdz komplicētiem un dārgiem ventilācijas risinājumiem.Kompānijas lielākais izaicinājums ir ventilācijas produktu samērā lielie gabarīti, kas rada augstas transportēšanas izmaksas, tāpēc, lai nesadārdzinātu produktu un būt konkurētspējīgi, uzņēmums meklē veidus, kā pēc iespējas minimizēt pašizmaksas, konstanti investējot ražošanas iekārtās un optimizējot ražošanas procesus.

"Mūsu mērķis ir padarīt ražošanu maksimāli efektīvu, izmantojot modernākās ražošanas tehnoloģijas, ražojot 24/7 un izmantojot iekārtu resursus, lai cilvēka iesaiste ražošanas procesā ir pēc iespējas minimāla, bet investīciju atdeve - maksimāla. Zinot, ka cilvēka darbs katru dienu kļūst aizvien dārgāks, kā arī darbinieki mēdz slimot, pieļaut kļūdas, cilvēkresura efektivitāte ir mainīgs faktors. Bet, lai cik iekārtas būtu inovatīvas un unikālas, pilnībā bez cilvēkresursiem neiztikt, tāpēc uzņēmums vienmēr ir atvērts talantīgiem, pieredzējušiem darbiniekiem ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu," piebilst Keziks.

Kā liecina "Lursoft" dati, kompānijas apgrozījums 2019. gadā sasniedza 5,1 miljonu eiro, bet zaudējumi – 786,5 tūkstošus eiro. Uzņēmumā strādāja 73 darbinieki. Kompānijas apmaksātais pamatkapitāls ir 100 tūkstoši eiro. Kā darbības veidu uzņēmums norādījis rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošanu.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Viktors Keziks, bet vienīgais īpašnieks - Lietuvas uzņēmums UAB "Amalva group".