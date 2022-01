Komunikācijas pakalpojumu uzņēmums 'Miltton' izveidojis aģentūru Latvijā

Izveidota Somijā bāzētās starptautiskās kompānijas "Miltton" pārstāvniecība Latvijā – SIA "Miltton Latvia". Jaunā aģentūra īstenos Baltijas līmeņa biznesa modeli un cieši sadarbosies ar Ziemeļvalstīm, informē uzņēmums.

"Miltton Latvia" piedāvās sabiedrisko attiecību un komunikācijas pakalpojumus, kā arī interešu pārstāvniecību un lobēšanu. Pakalpojumu lokā būs viss biznesa atbalstam – reputācijas vadība, mediju attiecības, klātienes un tiešsaistes pasākumu organizēšana, krīzes komunikācija, korporatīvā sociālā atbildība, ilgtspēja un sociālās kampaņas, mārketinga pakalpojumi (t.sk. sociālo mediju mārketings), kā arī pārmaiņu vadība. Kompānija piedāvās plašu pakalpojumu klāstu uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt darbību Latvijas vai Baltijas tirgū, sākot no tirgus izpētes un konkurentu analīzes līdz tēla veidošanai un mediju attiecībām.

"Kompānijas klātbūtne Baltijā jeb Jaunajās Ziemeļvalstīs, kā mēs, "Miltton Group" tās devējam, ir pašsaprotama," teic "Miltton Group" izpilddirektors Matiass Jarnstroms (Mathias Järnström).

SIA "Miltton Latvia" vadīs pieredzējis komunikācijas nozares eksperts Viesturs Deksnis, kurš ieņems valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu. "Mūsu pieeja apvienos starptautisku pieredzi, skatījumu un plānošanu ar lokālajiem aspektiem un zināšanām par tirgus specifiku. Baltijas valstis ir nepieciešams uzlūkot kā vienotu tirgu, paturot prātā katras valsts atšķirības. Cieša sadarbība un katras valsts unikalitātes atzīšana ir panākumu atslēga," norāda Deksnis.

Uzņēmuma klientu lokā ir tādi zīmoli kā "Radio SuperHits" (daļa no "EHR mediju grupa"), "Aldaris" (daļa no "Carlsberg Group"), "Hepsor" u.c.

"Uzņēmumā "Miltton New Nordics", kas atrodas Igaunijā, šobrīd strādā vairāk nekā 50 darbinieku, piedāvājot dažādus pakalpojumus – sākot no pārmaiņu vadības un sabiedriskajām attiecībām līdz digitālajam mārketingam un pasākumiem. Tas, ka mūsu ģeogrāfiskais darbības lauks paplašinās, ir loģiskāks nākamais solis. Daudzi mūsu klienti strādā gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijas valstīs un viņiem ir izdevīgi, ja partneris spēj redzēt un atbalstīt viņu biznesu kopumā," teic "Miltton New Nordics" izpilddirektore Annika Arras.

Latvijas uzņēmuma mērķis ir tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā kļūt par vienu no vadošajām komunikācijas aģentūrām nozarē.

2001. gadā dibinātajā "Miltton Group" strādā vairāk nekā 350 profesionāļu no pārstāvniecībām Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Beļģijā, ASV un tagad arī Latvijā. Kompānijai ir partneri vairākos citos tirgos, tostarp Lietuvā un Krievijā. "Miltton Group" apgrozījums 2020. gadā bija 33 miljoni eiro.