Koncerna attīstībā 'Latvijas finieris' ieguldījis 26,9 milj. eiro

AS "Latvijas finieris" apgrozījums 2022. gadā ir sasniedzis 351,2 milj. eiro, kas ir par 39% vairāk nekā 2021. gadā. Tas lielā mērā saistīts ar strukturālajām izmaiņām eksporta tirgos, ko ietekmēja ekonomikas izaugsme pēc pandēmijas, un laba ražošanas jaudu noslodze, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa datiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eksports 2022. gadā veidoja 81,88% no AS "Latvijas finieris" kopējā apgrozījuma. "Globālos procesus būtiski ietekmēja Krievijas sāktais karš Ukrainā. Elastīgi un mērķtiecīgi pārvarot sarežģījumus piegādes ķēdēs, tostarp atsakoties no agresorvalstu izejvielu piegādēm, uzņēmums 2022. gadā spēja kompensēt augošās resursu cenas," iesniegtajā gada pārskatā norādījusi akciju sabiedrība.

"Lursoft" pieejamie dati rāda, ka AS "Latvijas finieris" peļņa pēc nodokļu nomaksas 2022. gadā augusi līdz 29,7 milj. eiro, kas ir par 146,2% vairāk nekā gadu iepriekš.

Savā gada pārskatā AS "Latvijas finieris" norādījusi, ka 2022. gada vidū, līdz ar aizliegumu Eiropas tirgū ievest koksnes produktus no agresorvalstīm, būtiski mainījās tirgus struktūra, jo Krievijā un Baltkrievijā ražotais bērza saplāksnis līdz tam veidoja nozīmīgu tirgus daļu Eiropas saplākšņa tirgū, ko Eiropas ražotāji nespēja pilnībā kompensēt, savukārt Somijā krasais bērza apaļkoksnes importa samazinājums no Krievijas izraisīja papildus pieprasījumu un cenas pieaugumu Baltijā. Šādos strauju izmaiņu apstākļos AS "Latvijas finieris" ieguva iespēju nosegt augošās ražošanas izmaksas, taču uzņēmums norāda, ka salīdzinoši būtiskais bērza saplākšņa deficīts joprojām liek klientiem Eiropā meklēt alternatīvus risinājumus segmentos, kur tas iespējams. Piemēram, palielinot citu koksnes sugu saplākšņa importu no pārējiem pasaules reģioniem. "Turpinoties šādai strukturālo izmaiņu dinamikai, Eiropas plaša patēriņa saplākšņa tirgus segmentos pastāv aizvietošanas riski," norāda kompānija.

2022. gadā AS "Latvijas finieris" atklāja bērza tāss ekstraktvielas pilotrūpnīcu "Betulin Lab", kā arī rūpnīcas "Furniers" jauno noliktavas ēku. Vairāk nekā 3752 m2 lielās ēkas būvniecība sākta 2021. gada pavasarī, projektā investējot 3,3 milj. eiro. Iesniegtajā gada pārskatā AS "Latvijas finieris" vēsta, ka pagājušajā gadā koncerna attīstībā ieguldīti 26,9 milj. eiro, no tiem 17,2 milj. eiro koncerna lielākajā uzņēmumā AS "Latvijas finieris".

Aizvadītajā gadā uznēmums bija darba devējs 1440 darbiniekiem. Tas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās 2022. gadā samaksājis 10,16 milj. eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 5,54 milj. eiro.