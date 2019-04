Konditorejas izstrādājumu ražotājs 'Adugs' uzņēmuma attīstībā investē 1,3 miljonus eiro

Līvānu konditorejas izstrādājumu ražotājs SIA "Adugs Production", izmantojot bankas "BlueOrange" finansējumu, uzņēmuma attīstībā investējis vairāk nekā 1,3 miljonus eiro, informē uzņēmuma pārstāvji.

Finansējumu paredzēts izmantot jaunu ražošanas iekārtu iegādei, saimnieciskās darbības vajadzībām un apgrozījuma palielināšanā. Daļu "BlueOrange" piešķirtā finansējuma uzņēmums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda (ELFLA) ietvaros izmantos jaunu ražošanas, dozēšanas un iepakošanas iekārtu iegādei, kā arī apgrozījuma celšanai.

Šobrīd uzņēmums spēj saražot līdz 2000 tonnām produkcijas mēnesī. "Investīcijas ražošanas procesu uzlabošanā ļaus attīstīt jaunus produkcijas virzienus un nostiprināt uzņēmuma pozīcijas ārvalstu noieta tirgos, vienlaikus saglabājot nemainīgi augstu cenas un kvalitātes attiecību," teica "Adugs" Valdes loceklis Jāzeps Zukuls.

"Adugs Production" ir viens no lielākajiem konditorejas izstrādājumu ražotājiem Latvijā un Baltijā. Šobrīd uzņēmums ražo vairāk nekā 200 dažādu produktu veidus, tostarp: cepumus, krekerus, sausiņus, vafeļu tortes un dažādus gardums, kas tiek gatavoti ar rokām. Uzņēmums ražo arī rudzu un auzu sausmaizītes, galetes un rudzu čipsus, tādējādi stiprinot pozīcijas veselīgo uzkodu segmentā.

"BlueOrange" galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs pauda gandarījumu par bankas finansiālo sadarbību ar uzņēmumu: "Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana ir viena no bankas "BlueOrange" prioritātēm, un ir īpašs prieks par to, ka arvien lielākā apjomā varam savu atbalstu nodrošināt tieši reģionālo uzņēmumu attīstībai. "Adugs" šobrīd ir viens no nedaudzajiem pārtikas nozares uzņēmumiem Latgalē, un viens no šī reģiona lielākajiem darba devējiem."

Vairāk nekā puse "Adugs" ražotās produkcijas, kas paredzēta gan vairumtirdzniecībai, gan mazumtirdzniecībai, šobrīd tiek eksportēta. Uzņēmuma galvenie noieta tirgi ir Latvija, Lietuva, Igaunija un Vācija, taču produkcija tiek eksportēta arī uz Spāniju, Portugāli, Izraēlu, Somiju, Zviedriju, Lielbritāniju, Īriju, Grieķiju, ASV. Latvijā uzņēmuma ražotie konditorejas izstrādājumi atrodama lielāko tirdzniecības ķēžu veikalos gan kā paša uzņēmuma produkcija, gan kā citas preču zīmes.

"Adugs" dibināts 1997. gadā un 22 darbības gadu laikā nepārtraukti audzis un paplašinājis produkcijas sortimentu, kļūstot par Baltijas mēroga konditorejas izstrādājumu ražotāju. Uzņēmumā šobrīd strādā vairāk nekā 250 darbinieku. Pēdējo divu gadu laikā uzņēmuma neto apgrozījums pārsniedzis 15 miljonus eiro.