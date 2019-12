Konkurences padome atļauj Igaunijas 'MM Grupp' iegādāties 'Biļešu servisu'

Konkurences padome atļāvusi Igaunijas kompānijai "MM Grupp" iegādāties SIA "Biļešu serviss", informēja Konkurences padomē.

Darījums notiks "MM Grupp" caur Igaunijā reģistrēto "UP Invest" iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār Igaunijā reģistrēto "Baltic Ticket Holdings", kā arī tās meitassabiedrībām, no kurām viena reģistrēta Latvijā, proti, "Biļešu serviss".

Konkurences padomē norādīja, ka patlaban Latvijā darbojas vairāki "MM Grupp" uzņēmumi dažādās jomās, piemēram, farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecības, ēdināšanas un restorānu, plašsaziņas līdzekļu un izklaides jomā. Lielākie no tiem ir SIA "Magnum Medical", SIA "A Aptiekas", SIA "LETA", SIA "Tv Net" un SIA "Apollo kino".

Savukārt "Biļešu serviss" nodarbojas ar dažāda veida pasākumu - koncertu, izstāžu, izrāžu un citu - biļešu tirdzniecību, reklāmu un administrēšanu gan elektroniskās tiešsaistes portālos, gan pārdošanas punktos.

"Izvērtējot uzņēmumu sniegto un Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju, tika secināts, ka apvienošanās rezultātā nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem, kuros darbojas "MM Grupp" saistītie uzņēmumi Latvijas teritorijā. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams," norādīja Konkurences padomē.

Kompānija "Biļešu serviss" reģistrēta 2000. gadā, un tās pamatkapitāls ir 28 45 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānija 2018.gadā strādāja ar 2,15 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19% vairāk nekā 2017.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 22% un bija 473 553 eiro.

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Igaunijas uzņēmējam Margusam Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".