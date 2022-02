Konkurences padome sākusi vērtēt 'AB City' izšķirošas ietekmes iegūšanu pār 'Olainfarm'

Konkurences padome sākusi apvienošanās lietas izpēti par veselības uzņēmumu grupas "Repharm" mātesuzņēmuma AS "AB City" izšķirošas ietekmes iegūšanu pār zāļu ražotāju AS "Olainfarm", liecina Konkurences padomes publiskotā informācija.

Holdingkompānija "AB City" ir "Repharm" māteskompānija, un tās uzņēmumu grupas darbība ir saistīta ar farmaceitisko izstrādājumu un medikamentu ražošanu un tirdzniecību, kosmētikas preču ražošanu un tirdzniecību, uztura bagātinātāju ražošanu un tirdzniecību, aptieku darbību, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanu, medicīnas preču un piederumu tirdzniecību.

Nozīmīgākie "Repharm" uzņēmumi, kas darbojas Latvijas teritorijā, ir AS "Recipe Plus", AS "Sentor Farm aptiekas", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija" un citi.

"Olainfarm" darbība ir saistīta ar farmaceitisko izstrādājumu un medikamentu ražošanu un tirdzniecību, kosmētikas preču ražošanu un tirdzniecību, uztura bagātinātāju ražošanu un tirdzniecību, aptieku darbību, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, medicīnas preču un piederumu tirdzniecību. Latvijas teritorijā darbojas daudzi "Olainfarm" saistītie uzņēmumi, no kuriem nozīmīgākie ir SIA "Latvijas aptieka", SIA "Klīnika DiaMed", SIA "Silvanols", SIA "OlainMed" un citi.

Apvienošanās dalībnieku pamatdarbība pārklājas farmaceitisko izstrādājumu un medikamentu ražošanā un tirdzniecībā, aptieku darbībā, kosmētikas preču ražošanā un tirdzniecībā, uztura bagātinātāju ražošanā un tirdzniecībā, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanā, medicīnas preču un piederumu tirdzniecībā un citās jomās, norāda Konkurences padome.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai papildu izpētes sākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 miljoniem eiro un vismaz divu apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1,5 miljoniem eiro.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" akcijas atbilstoši kompānijas akcionāru iepriekš pieņemtajam lēmumam šogad 10.janvārī tika izslēgtas no biržas "Nasdaq Riga" oficiālā saraksta.

Veselības uzņēmumu grupas "Repharm" mātesuzņēmums AS "AB City" izteica "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu un arī akciju atpirkšanas galīgo piedāvājumu, tiešā un netiešā kontrolē iegūstot 100% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro. "Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu.

"Repharm" grupa ir arī "Mēness aptieku" tīkla īpašniece AS "Sentor farm aptiekas", zāļu vairumtirgotājs AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājs AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", ambulatorās aprūpes iestāžu tīkls AS "Veselības centru apvienība" (VCA) un SIA "Centrālā laboratorija".

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko. 2020.gadā "Repharm" strādāja ar 314 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2019.gadā, bet "Repharm" peļņa bija 11,39 miljoni eiro.