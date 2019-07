Konkurences padomei aizdomas par karteli divos būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos

Šā gada 10. jūlijā Konkurences padome veica procesuālās darbības – nepieteiktu apmeklējumu jeb inspekciju – divos būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos. Iestāde izmeklēšanas darbības veica lietas izpētes ietvaros, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu Konkurences likuma 11. panta pārkāpumu konkrēto uzņēmumu darbībā.

Izmeklēšanas darbības veiktas, jo Konkurences padomes rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka procesā iesaistītie uzņēmumi ir īstenojuši smagāko konkurences tiesību pārkāpumu – aizliegtu karteļa vienošanos – un saskaņojuši savus piedāvājumus vairākos publisku personu rīkotos iepirkumos Latgalē.

Inspekcija ir viens no pirmajiem soļiem pēc pārkāpuma lietas ierosināšanas, un tās mērķis ir iegūt pierādījumus par uzņēmumu iesaisti pārkāpumā. Konkurences padome atgādina, ka inspekcijas veikšana neapstiprina uzņēmumu vainu, kā arī nenorāda uz izpētes iznākumu. Tāpat Konkurences padome informē, ka procesā iesaistītajiem uzņēmumiem pirms iestādes lēmuma pieņemšanas ir tiesības uz aizstāvību un sava viedokļa sniegšanu.

Konkurences pārkāpumu izmeklēšana var ilgt līdz diviem gadiem. Izpētes ilgums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tajā skaitā lietas sarežģītības un procesā iesaistīto dalībnieku sadarbošanās līmeņa. Ja aizdomas par iespējamu Konkurences likuma 11. panta pārkāpumu apstiprināsies, tirgus dalībniekiem var draudēt naudas sods līdz 10% no to iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, kā arī gadu ilgs liegums piedalīties publiskajos iepirkumos.

Konkurences padome aicina ikvienu, kam ir informācija par iespējamiem konkurences pārkāpumiem, piemēram, aizliegtām vienošanām vai dominējošo uzņēmumu ļaunprātīgu tirgus varas izmantošanu, par to ziņot, ko iespējams darīt arī anonīmi iestādes tīmekļa vietnē. Savukārt, ja uzņēmums ir iesaistījies konkurentu aizliegtā vienošanā, tad pārkāpējiem ir iespējams pieteikties Iecietības programmai un pretendēt uz atbrīvojumu gan no naudas soda, gan lieguma piedalīties iepirkumos.