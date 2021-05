Konkursā 'Bizness24h 2021' uzvarējuši Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pārstāvji

Pirmdien, 10. maijā norisinājās Latvijas uzņēmējdarbības uzsākšanas konkursa "Bizness24h" 2021 fināls. Dalībnieki prezentēja konkursa otrās kārtas ietvaros izstrādātos pārdošanas tuneļus un savu personīgo transformāciju konkursa laikā fināla žūrijai. Pirmo vietu un titulu "Biznesa guru 2021" ieguva komanda "Trīs lietas manā zāļu skapītī stāv", pārstāvot Rīgas Valsts 1. ģimnāziju un Āgenskalna Valsts ģimnāziju. Konkursa ietvaros komanda izstrādāja pārdošanas tuneli uzņēmumam, veicinot riepu montāžas pakalpojuma pārdošanas apjomu pieaugumu, informē organizatori.

Konkursa noslēdzošās kārtas ietvaros katrai dalībnieku komandai bija jāizveido sadarbība ar kādu uzņēmumu, kurš uzticētu dalībniekiem izveidot pārdošanas tuneļa lapu un digitālo mārketinga aktivitāšu kopumu kādam no produktiem, papildus klientu piesaistīšanas nolūkos. Konkursa finālā tika vērtēts komandu veikto aktivitāšu kopums, sasniegtie peļņas rādītāji, kā arī dalībnieku personīgā izaugsme. Konkursa otrā kārta norisinājās vairāk kā divu mēnešu garumā, kuru ietvaros komandu dalībnieki ne tikai apguva pamatzināšanas par pārdošanas tuneļu veidošanu, bet arī attīstīja savas pārdošanas, komunikācijas un līderības prasmes. Dalībnieki izstrādāja pārdošanas tuneļus dažādiem produktiem, kurus uzņēmumi pārdod gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Tiem bija jāiepazīstas ar pārdošanas niansēm dažādiem produktiem, piemēram, ekoloģiskām sulām bērniem, skaistumkopšanas un uzkopšanas līdzekļiem, dažādām dārza precēm (nojumes, koku šķeldotāji un dārza kastes), kā arī vebināriem un pat autobraukšanas apmācību kursiem.

"Bizness 24h" 2021 finālistu sasniegtos rezultātus vērtēja konkursa fināla žūrija, kurā darbojās "Nordic Group" valdes loceklis Uģis Strauss, "Swedbank" mārketinga un pārdošanas projektu vadītāja Anda Grebeža, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Dace Dumbere-Bregže, Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece, Banku augstskolas studiju programmas "Biznesa procesu vadība" direktore Lilita Sparāne un "Bizness24h" 2021 vadītāja Elīna Peiseniece. Fināla noslēgumā žūrijas pārstāvji atzina, ka bija patīkami pārsteigti par dalībnieku sasniegumiem, jo finālisti šogad spēja pierādīt, ka esot vidusskolēniem vai studentiem, tie spēj uzrunāt uzņēmumus uzticēt tiem savu produktu pārdošanas un mārketinga organizēšanu. Paši konkursa dalībnieki atzīst, ka konkurss ir kalpojis kā atspēriena punkts, lai noticētu savu spēju robežām. Vairākas komandas fināla laikā atzina, ka arī pēc konkursa norises turpinās iesāktās sadarbības ar uzņēmumiem, turpinot darbu pie jau esošajiem pārdošanas tuneļiem, gan jaunu izveides citiem produktiem.

Uzvaras laurus konkursā plūca komanda "Trīs lietas manā zāļu skapītī stāv" (komandas sastāvā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni Krišs Krišjānis Millers, Pēteris Leveika, Roberts Darkevics), kura konkursa ietvaros izstrādāja pārdošanas tuneli un digitālā mārketinga aktivitāšu kopumu riepu montāžas pakalpojumam. Kā galveno balvu komanda ieguva 1500 eiro atlaidi studiju maksai Banku augstskolā, licences lietošanas tiesības vienam gadam ASV uzņēmuma "ClickFunnels" platformai un "Biznesa guru 2021" titulu. Otro vietu un balvu no "Tet" ieguva komanda "SouthAmericanImports24h" (komandas sastāvā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni Voldemārs Dubults, Regnārs Slapiņš, Toms Lukša), kuras izstrādātais pārdošanas tunelis piedāvāja klientiem iegādāties auto braukšanas un teorijas apmācības vienā no Latvijas lielākajām autoskolām. Savukārt trešo vietu un balvas no LIAA ieguva komanda "But first-business" (komandas sastāvā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni Estere Linkevica, Matilde Marija Feldmane, Madara Bērziņa), kuras izstrādātais pārdošanas tunelis meklēja klientus koku zaru šķeldotājiem Norvēģijā. Papildu iepriekš minētajam balvu fondam dalībnieki ieguva arī dažādas balvas no konkursa atbalstītājiem – "Hipotential.lv", "Dienas bizness", "Swedbank", "Purvu bridēji", "VR Gaming Latvija", "Tildes birojs", "Izdevniecība Avots" u.c.

Attēlā konkursa uzvarētāji, komandas "Trīs lietas manā zāļu skapītī stāv" dalībnieki Krišs Krišjānis Millers (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Pēteris Leveika, Roberts Darkevics (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).

"Bizness24h" ir Latvijā lielākais ikgadējais biznesa simulāciju konkurss vidusskolēniem un studentiem, kura ietvaros dalībnieki var gūt jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību vai pārbaudīt jau esošās reālās simulācijās. Šogad konkurss tika aizvadīts jau 13. reizi, un pirmo reizi tā norise tika organizēta pilnībā attālināti – 1. kārtai pieteicās aptuveni 700 skolēni un studenti, no kuriem 300 labākie jeb 100 komandas tika izvirzītas dalībai konkursa 2. kārtā, taču tikai 12 labākās komandas tika pie iespējas prezentēt savus rezultātus konkursa fināla žūrijai, lai cīnītos par "Biznesa guru 2021" titulu.

Konkursu organizē Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Banku augstskolu, "Nordic Group", Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un "Tet".